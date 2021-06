PHOENIX

Christian Lindner (FDP): "Ergebnis in Sachsen-Anhalt hat FDP-Kurs bestätigt"

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sieht durch das gute Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und die Rückkehr in den Landtag den eingeschlagenen Kurs seiner Partei bestätigt. Im phoenix-Interview sagte Lindner: "Wir haben ein ordentliches Ergebnis erzielt. Wir haben eine Chance auch für eine Regierungs-Option, und deshalb sind das gute Botschaften heute Abend. Es hat sich auch der Kurs, den wir als FDP insgesamt in ganz Deutschland fahren, bestätigt: Orientierung auf bürgerliche Freiheitsrechte, unsere wirtschaftliche Kompetenz stellen wir nach vorne, machen Vorschläge zur Verbesserung bei Digitalisierung und Bildung, das kommt bei den Menschen in Ost und West offensichtlich an." Man warte nun darauf, ob Ministerpräsident Haseloff eine Regierung auch unter Beteiligung der FDP sondieren wolle. Die FDP sei bereit, Verantwortung zu übernehmen.

