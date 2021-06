PHOENIX

Steffi Lemke (Grüne): Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt ist klarer Auftrag zur Regierungsbildung gegen Rechts

Magdeburg, 6. Juni 2021. Der Wähler-Wille, die AfD als stärkste Kraft zu verhindern, ist nach Meinung der Grünen für das starke Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verantwortlich. "Die CDU scheint weit vor der AfD zu liegen, die AfD scheint ihr Ergebnis verschlechtert zu haben, und wenn das so bleiben sollte, ist das vor allem an Herrn Haseloff ein ganz klarer Regierungsauftrag gegen Rechtsextremismus, gegen die AfD", sagte die Grüne-Bundestagsabgeordnete Steffi Lemke nach den Prognosen im phoenix-Interivew. Sie hoffe nun, dass die CDU diesen Auftrag "auch tatsächlich umsetzen wird". Das Abschneiden ihrer eigenen Partei, die laut Prognosen auf rund 6 bis 6,5 Prozent kommt, sei nicht so groß "wie wir erhofft und gewünscht haben." Dennoch hoffe man nun, dass das Auszählen der Briefwahlstimmen das Ergebnis für die Grünen noch einmal verstärken werde.

