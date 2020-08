mailo Versicherung AG

mailo Gewerbeversicherung: Kostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate

Köln (ots)

Das Wechselgeschäft in der Versicherungsbranche steht vor der Tür - gerade in Zeiten der Corona-Pandemie machen sich Makler und Kunden intensivere Gedanken über einen Versicherer-Wechsel, um eine effizientere und kostengünstigere Versicherungslösung zu erhalten. Der digitale Gewerbeversicherer mailo bietet seinen Kunden ab sofort eine kostenlose Differenzdeckung für bis zu 18 Monate auf alle Tarife an.

"Nicht selten kommt es vor, dass Kunden feststellen, dass die Versicherungspolice doch nicht alle gewünschten Risiken abdeckt oder die Versicherungssumme zu niedrig ist - für diesen Fall bieten wir eine sofortige und kostenfreie Differenzdeckung an, die bis zu 18 Monate währt. Hierbei unterscheiden wir zwischen der Summen-Differenzdeckung und der Konditions-Differenzdeckung, welche der Kunde beide automatisch erhält. In der Regel wird entweder das eine oder das andere angeboten, wofür meist auch ein anteiliger Beitrag fällig wird - bei mailo gibt es beides kostenlos und ab Vertragsbeginn bis zu 18 Monate in der Zukunft.

So können Leistungen ergänzt oder die Versicherungssumme erhöht werden. Der Kunde muss nicht warten, bis seine bestehende Versicherung ausläuft, sondern profitiert schon heute von den Zusatzleistungen unserer volldigitalen Versicherungslösungen", sagt Armin Molla, Vorstand IT, Vertrieb und Marketing der mailo Versicherung AG.

"Grundsätzlich macht eine Differenzdeckung dann Sinn, wenn der bestehende Versicherungsschutz nicht mehr ausreicht oder die Versicherungssumme zu gering ist: Ohne unser Angebot der kostenlosen Differenzdeckung müsste zu dem bestehenden Vertrag ein weiterer mit der gewünschten Komplettdeckung abgeschlossen werden - das ist nicht nur teuer, sondern auch unnötig. Daher kann unsere kostenlose Differenzdeckung für das Wechselgeschäft genutzt werden: Selbst dann noch, wenn die Kündigungsfristen verpasst worden sind", ergänzt Molla.

"Zusätzlich zu der kostenlosen Differenzdeckung bieten wir unseren Maklerpartnern und Kunden weitere Highlights an, wie den einfachen Online-Abschluss mit automatisierter Policierung und einer Update-Garantie für alle Versicherungslösungen", erwähnt Molla abschließend.

