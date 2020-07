mailo Versicherung AG

Sicherungsnetz für die Haftungsfalle - digitaler Gewerbeversicherer mailo bietet jetzt auch Schutz für Immobilienmakler und -verwalter

Die mailo AG bietet künftig auch den rund 200.000 Beschäftigten im Immobiliendienstleistungssektor Schutz. Der Spezialist für digitale Gewerbeversicherungen macht Immobilienmaklern und -verwaltern dabei ein Angebot, das über die für die Branche verpflichtende reine Vermögensschadenhaftpflicht hinausgeht und weitere Tätigkeiten umfasst.

Schadenersatzansprüche können gerade für kleinere Immobiliendienstleister schnell den finanziellen Ruin bedeuten. Das gilt für die Haupttätigkeiten der Unternehmen ebenso wie für berufsbezogene Neben-, Service- und Beratungsdienstleistungen. "Immobiliendienstleister üben beispielsweise gleichzeitig Hausmeisterausmeistertätigkeiten aus, vermitteln Darlehen oder übernehmen Sachverständigen- und Gutachtertätigkeiten", sagt Armin Molla, Vorstand Vertrieb, IT und Marketing bei der mailo AG. "Diese Leistungen sind bei vielen klassischen Versicherungen für die Branche in den Verträgen nicht enthalten, sollten aber unbedingt mitversichert werden."

Rundumschutz für Immobiliendienstleister

Gerade für Immobiliendienstleister gilt: Ein unüberlegter Satz im Gespräch mit Kunden beziehungsweise eine kleine Nachlässigkeit kann ihnen zum Verhängnis werden. Die falsche Einschätzung über den Zustand der vermittelten Immobilie, der Verlust von Schlüsseln für ein Mehrfamilienhaus oder Versäumnisse beim Einfordern von ausstehenden Mietzahlungen machen hohe Regressansprüche möglich. Eine umfassende Versicherung ist daher unerlässlich.

Die von der mailo AG angebotenen Verträge beinhalten eine Dreifach-Maximierung der Deckungssumme bis 10 Mio. Euro in der Betriebshaftpflichtversicherung (BHV) und 1 Mio. in der Vermögensschadenhaftpflicht (VSH). Sie gehen damit über die bei vielen Versicherungen übliche Begrenzung der Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das Doppelte der Deckungssumme hinaus. In den Verträgen enthalten sind zudem unter anderem Vertrauensschäden, die subsidiäre Rückwärtsversicherung sowie eine unbegrenzte Nachmeldefrist. Abgesichert ist auch der Verlust von Dokumenten und Daten.

"Mit unserem Angebot bieten wir den Unternehmen der Branche maßgeschneiderte Versicherungslösungen und einen Rundumschutz für ihren Betrieb", erklärt Armin Molla. "Unsere Verträge sind schnell und unkompliziert online abschließbar."

