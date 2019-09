ARD Das Erste

Erfolgreicher Start für "Talk am Dienstag"

Der Auftakt der neuen Reihe "Talk am Dienstag" ist gelungen: Bei der Premiere mit der "NDR Talk Show" im Ersten schalteten gestern zu später Stunde durchschnittlich 1,41 Millionen Zuschauer ein. Das entspricht einem Marktanteil von 11,6 Prozent. Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt moderierten die Gesprächsrunde in Hamburg. In der kommenden Woche, am 1. Oktober 2019 um 23:00 Uhr, begrüßen Eva-Maria Lemke und Jessy Wellmer ihre Gäste in dem neuen Hauptstadt-Format "Hier spricht Berlin".

Die ARD-Serien "In aller Freundschaft" (5,06 Mio.; 17,0% MA) und "Tierärztin Dr. Mertens" (4,46 Mio.; 14,7% MA) waren Tagessieger am gestrigen Dienstag.

