Im Auftrag der Ozeane: Weltweite Umfrage von ORANGE OCEAN und YouGov zum Thema Plastikverschmutzung der Weltmeere und Umweltbewusstsein anlässlich des "United Nations World Ocean Day" am 08. Juni 2019.

Wie denkt die Bevölkerung über das Thema Plastikverschmutzung der Weltmeere und welche Umweltthemen spielen eine Rolle? Hierzu hat die internationale Data and Analytics Group YouGov in Zusammenarbeit mit der Non-Profit-Organisation ORANGE OCEAN die erste globale Plastik-Umfrage in 7 Ländern auf 5 Kontinenten (Deutschland, Großbritannien, USA, Australien, China, Brasilien, Ägypten) durchgeführt. Alle Ergebnisse der Umfrage finden Sie unter www.orangeocean.org.

Die wichtigsten Ergebnisse: - In Deutschland und Großbritannien steht der Schutz der Weltmeere an Platz 1 der wichtigsten Umweltthemen - USA: Knapp 47% der Befragten wollen Plastikkonsum in den nächsten 12 Monaten verringern - 92% der Australier gehen mit eigenen Taschen und Behältern zum Einkaufen - Das Umweltthema No. 1 in China: Luftverschmutzung - Brasilien nennt die Trinkwasserverschmutzung an erster Stelle der wichtigsten Umweltthemen - Ägypten: Nur 7% der Befragten sehen die Verschmutzung der Weltmeere als Top-Umweltthema

Peter Christmann, Gründer ORANGE OCEAN: "Wir haben keine endlosen Ressourcen. Unsere Generation muss das winzige Zeitfenster nutzen, das noch bleibt, um etwas gegen die Verschmutzung der Weltmeere zu tun! Dabei stehen wir Menschen als Konsumenten im Mittelpunkt, da wir jeden Tag mit unserem Einkaufs-Verhalten eine Entscheidung für unsere Umwelt treffen können. Die Umfrage-Ergebnisse machen Mut, zeigen aber auch, dass es auf allen Seiten noch großes Veränderungs-Potential gibt!"

Philipp Schneider, Head of Marketing bei YouGov Deutschland und verantwortlich für die Umsetzung der Studie: "Die Ergebnisse unserer internationalen Umfragen zeigen deutlich, dass die Wichtigkeit, welche die Menschen in den verschiedenen Ländern einzelnen Umweltthemen zuschreiben, in engem Zusammenhang mit deren Lebensrealität steht. Studien wie diese können Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft sowie NGOs dabei helfen, die drängendsten Themen der Menschen aufzuzeigen und mit geeigneten Maßnahmen zu adressieren."

Über die Studie

Für die Studie wurden 2.047 Personen aus Deutschland, 2.339 Personen aus Großbritannien, 1.393 Personen aus den USA, 1.062 Personen aus Australien, 1.019 Personen aus Ägypten, 1.001 Personen aus China und 1.038 Personen aus Brasilien befragt. Die Ergebnisse aus Deutschland, Großbritannien, USA und Australien sind repräsentativ für die jeweilige Bevölkerung gemäß Alter, Geschlecht und Region. Die Ergebnisse aus China, Brasilien und Ägypten sind repräsentativ für die jeweilige Internetbevölkerung gemäß Alter und Geschlecht.

ORANGE OCEAN

Orange Ocean ist eine Non-Profit-Organisation, die 2018 von Medienunternehmer Peter Christmann in München mit dem Ziel gegründet wurde, die dramatische Plastik-Verschmutzung der Ozeane zu bekämpfen. Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Vereins steht, insbesondere das Bewusstsein der Konsumenten zu verändern, die Interessensgruppen zu vernetzen und Lösungen zu unterstützen. Hierzu organisiert Orange Ocean verschiedene Projekte im Bereich Marktforschung, Medienevents und Umwelt-Cleanups.

YouGov

YouGov ist eine internationale Data and Analytics Group. Unsere Daten basieren auf unserem hochgradig partizipativen Panel, bestehend aus weltweit 7 Millionen Menschen. Aus diesem kontinuierlichen Datenstrom, kombiniert mit unserer breiten Forschungsexpertise und Branchenerfahrung, haben wir eine systematische Forschungs- und Marketingplattform entwickelt. Mit 35 Standorten in 22 Ländern und Panelmitgliedern in 42 Ländern verfügt YouGov über eines der zehn größten Marktforschungsnetzwerke weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter yougov.de

