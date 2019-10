Option Medien

Neue "social media Plattform" option.news zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft gestartet

Unter dem Motto "create a better future" übersetzt option.news aus Wien Postings in 104 Sprachen

option.news ist eine idealistische "social media Plattform" zu Nachhaltigkeit und Zivilgesellschaft, die Schritt für Schritt global aufgebaut wird, bereits jetzt in 104 Sprachen übersetzt und damit die Sprachbarriere im Internet überwindet. Ganz nach dem Motto "create a better future" soll option.news zu eben dieser beitragen, indem positive und konstruktiv-kritische Informationen global von und für interessierte Menschen geboten werden.

Gründer Helmut Melzer: "Die Initiative option.news birgt eine große Chance für Nachhaltigkeit, zivilgesellschaftliche Belange und positive Alternativen. Denn im Gegensatz zu anderen sozialen Netzwerken können die Beiträge nicht nur von registrierten Freunden und Followern gelesen werden, sondern potentiell von allen Menschen - in deren Muttersprache. option.news stellt also einen globalen Know-how-Transfer in Sachen positiver Alternativen für die Zukunft dar. Nachhaltige Unternehmen und NGOs sind eingeladen uns zu unterstützen und unserem Netzwerk beizutreten."

Weitere Infos über Option: https://option.news/ueber-option-faq/

Kontakt:

Helmut Melzer

h.melzer@dieoption.at

