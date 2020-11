PHOENIX

Digitaler Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin - phoenix berichtet fast zehn Stunden live - ab Freitag, 20. bis Sonntag, 22. November 2020

BonnBonn (ots)

Die Umweltpartei Bündnis 90/Die Grünen beraten von kommenden Freitag an bis Sonntag im Rahmen eines digitalen Bundesparteitages ihr neues Grundsatzprogramm. Das Präsidium der 45. Bundesdelegiertenkonferenz kommt dabei im Berliner Tempodrom zusammen, während die Delegierten aus dem gesamten Bundesgebiet digital zusammengeschaltet werden. Die Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Harbeck haben den Entwurf des Grundsatzprogramms bereits im Sommer vorgelegt. Seitdem hatten die Parteimitglieder die Möglichkeit, Änderungen vorzuschlagen und Anträge einzubringen. In ihrem Grundsatzprogramm legt die Partei im Vorfeld des Wahljahres 2021 dar, wie sie das Leben, Arbeiten und Wirtschaften in Deutschland und Europa künftig nachhaltiger und umweltschonender gestalten will.

phoenix berichtet Freitag ab 16.50 Uhr, Samstag ab 12.45 Uhr und Sonntag ab 9.45 Uhr live von der Bundesdelegiertenkonferenz - insgesamt fast zehn Stunden. Am Freitag werden Grundsatzreden von Annalena Baerbock und der Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt erwartet. Am Samstag wollen sich der Co-Vorsitzende Robert Harbeck und der Co-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter an die Delegierten wenden. Am Sonntag wird eine Rede von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann erwartet, bevor die Beratungen mit der Beschlussfassung des Grundsatzprogramms abgeschlossen werden.

phoenix-Reporter vor Ort ist Marlon Amoyal, der sich mit Live-Interviews aus dem Tempodrom melden wird. Im Bonner phoenix-Studio führt Moderatorin Tina Dauster durch die Sendungen. Als Expertin steht ihr die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach (Uni Bonn) zur Seite, die das Parteitagsgeschehen analysieren und einordnen wird. Neben der Live-Berichterstattung im linearen Programm informiert phoenix außerdem auf der Homepage phoenix.de sowie über die Socialmedia-Kanäle in Twitter, YouTube und Facebook über den Parteitag der Umweltpartei.

