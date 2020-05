phoenix Thementag: "Berlin vereint!" - Donnerstag, 21. Mai 2020 (Christi Himmelfahrt)

PHOENIX

In diesem Jahr ist es genau 100 Jahre her, dass der Grundstein für das moderne Berlin, wie wir es kennen, gelegt wurde: Am 1. Oktober 1920 beschloss der Preußische Landtag die Gründung "Groß-Berlins". Von einem Tag auf den anderen wurde aus einer Vielzahl an kleinen Städten und Gemeinden die zweitgrößte Metropole der Welt.

Wie hat sich Berlin seitdem entwickelt? Welche Ereignisse prägten die Berliner Geschichte im letzten Jahrhundert und was macht heute das Stadtbild und die Gesellschaft aus? Am Thementag "Berlin vereint!" am kommenden Feiertagsdonnerstag befasst sich phoenix mit der gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Hauptstadt.

So beleuchtet der Dreiteiler "Die Frontstadt - Berlin im Kalten Krieg" die dramatischen Jahre von der Luftbrücke 1948, über die Anstrengungen des Aufbaus bis hin zum Mauerbau 1961.

Der Mauerbau prägt das Bild Berlins bis heute. Denn Teile der Mauer ziehen sich immer noch durch das Berliner Stadtbild. Die Doku "Flug über Berlin: Die Mauer - damals und heute" blickt in der Primetime mit beeindruckenden Bildern aus luftiger Perspektive auf ihren Wandel.

Und die Stadt kennt auch heute noch Schattenseiten: Der Dreiteiler "Berlin Berlin" nimmt den Zuschauer mit in die kriminellen Abgründe der Hauptstadt. An der Seite der Polizei begegnet er Schmugglern, Erpressern und Korruption.

"Miete Macht Rendite - Der ganz legale Wahnsinn in Berlin" widmet sich einer der drängendsten Fragen städtischen Lebens, dem Wohnen. Ein Thema, das schon in den Gründungszeiten "Groß-Berlins" aktuell war und viele Berliner in der Sorge um Wohnungsnot und Mietwucher vereint.

