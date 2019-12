phoenix runde: Kampf gegen den Klimawandel - Wie hoch ist der Preis? - Mittwoch, 11. Dezember 2019, 22.15 Uhr

PHOENIX

Der Klimawandel ist da - und er wird unser Leben in Zukunft verändern. Nicht nur auf dem Weltklimagipfel in Madrid streitet man zurzeit darüber, wie es weitergehen soll und was zu tun ist. Die EU will bis 2050 klimaneutral sein. Die Klimastrategie soll sogar zur neuen Wachstumsstrategie für Europa werden. Viel zu wenig und viel zu spät, kritisieren Klima-Aktivisten. Ihre Forderung: Wir müssen den Klima-Notstand ausrufen. Und zwar jetzt. Andere warnen vor Panikmache und sprechen von "Öko-Diktatur".

Teurer wird es auf jeden Fall: Energiewende, Verkehrswende, nicht zuletzt die Zerstörungen durch Wetterkatastrophen - da kommt noch viel auf uns zu.

Wie halten wir den Klimawandel auf? Wie radikal müssen wir umsteuern?

Anke Plättner diskutiert mit:

- Oliver Krischer, B'90/Grüne, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag - Florian Toncar, FDP, finanzpolitischer Sprecher Bundestagsfraktion - Prof. Claudia Kemfert, Energieökonomin Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW - Olaf Krieger, Deutsche Welle Redaktion Wirtschaft

