PHOENIX

phoenix persönlich - Philipp Welte zu Gast bei Helge Fuhst, am Freitag, 27. September 2019, 18:00 Uhr

Bonn (ots)

"Wir stehen tatsächlich mitten in einem epischen Kampf, in dem es um die Wahrheit geht, um die wirklich freie Meinungsbildung und damit auch um den freien Journalismus, der ein Kraftzentrum jeder wahren Demokratie ist. Verlage stehen für verlässliche Inhalte im Sinne des Presserechts und für die bedingungslose Suche nach der Wahrheit", schreibt Burda-Vorstand Philipp Welte in einem Namensbeitrag für den Tagesspiegel. Er sieht die Pressefreiheit ernsthaft bedroht. Die Arbeit der Presse werde weltweit immer stärker eingeschränkt, und Journalisten und Journalistinnen schlägt zunehmend Aggression entgegen. Zudem stellen die US-amerikanischen Technologiekonzerne eine Gefahr für Verlage und unabhängigen Journalismus dar.

In der Sendung "phoenix persönlich" spricht Helge Fuhst mit Burda-Vorstand Philipp Welte über die Zukunft von Zeitungen und Zeitschriften, die Macht der Internet-Konzerne und die Frage, welche Chancen private Investoren am Zeitungsmarkt haben. Philipp Welte, der gelernter Tageszeitungsjournalist ist und sich inzwischen als Vizepräsident des Verbandes Deutscher Zeitschriftenverleger engagiert, ist von der Akzeptanz der Presse überzeugt: "Die Menschen in Deutschland lieben Zeitschriften und vertrauen dem Journalismus auch in Zukunft, wenn er mit Leidenschaft gemacht ist."

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell