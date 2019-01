Azubi-Recruiting Trends 2019: jetzt mitmachen! / Duale Ausbildung aus verschiedenen Perspektiven / Studie "Azubi-Recruiting Trends": 2019 zum zehnten Mal/ Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104017 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte... mehr Bild-Infos Download

Solingen (ots) - Der Solinger Ausbildungsspezialist u-form Testsysteme startet die Studie "Azubi-Recruiting Trends 2019". Die doppelperspektivische Untersuchung zum Azubi-Marketing und -Recruiting in Deutschland geht in diesem Jahr in die zehnte Runde. Neuer Studienpartner ist AUBI-plus, ein Experte für Recruiting, Zertifizierung und Qualifizierung im Kontext der betrieblichen Ausbildung. Ab sofort können Ausbildungsverantwortliche unter www.testsysteme.de/studie sowie Azubis und Schüler unter www.ausbildungsstudie.de an der Online-Umfrage teilnehmen.

Top-Thema duale Ausbildung

Noch nie wurde so viel über das Thema betriebliche Ausbildung diskutiert. Den einen gilt sie als Garant für Beschäftigungsstabilität und Bollwerk gegen den "Akademisierungswahn", den anderen als Auslaufmodell. Auszubildende werden "händeringend gesucht", im Azubi-Recruiting manifestiert sich die neue "Macht der Bewerber" oder je nach Lesart der "Fachkräftemangel". In dieser Diskussion spielen die "Azubi-Recruiting Trends" seit Jahren eine wichtige Rolle.

Größte doppelperspektivische Studie

Die Studie stellt die größte doppelperspektivische Untersuchung ihrer Art in Deutschland dar: 2018 haben über 5.000 Azubi-Bewerber, Auszubildende und Ausbildungsverantwortliche an der Online-Befragung teilgenommen. Regelmäßig stößt die Studie auf ein reges Medieninteresse. Neben der Ausbildungs- und Personalfachpresse berichten große Wirtschafts- und Publikumsmedien wie Stern, Spiegel, WirtschaftsWoche, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Bild über die Ergebnisse.

Kernfragen des Azubi-Marketing und -Recruiting

Auch 2019 stehen bislang unbeleuchtete Aspekte des Azubi-Marketing und -Recruiting im Fokus der Studie, zum Beispiel regionale Unterschiede in der Bewerberansprache, Arbeitszeitmodelle im Blick der Zielgruppe und die Wirksamkeit von Arbeitgebersiegeln. Darüber hinaus geht es um die Grundfrage, wie Ausbildungsbetriebe am besten Herz und Kopf der Bewerberzielgruppen erreichen. Wissenschaftlich betreut wird die Erhebung wie gewohnt von Prof. Dr. Christoph Beck (Hochschule Koblenz), einem der führenden Experten für Recruiting und Employer Branding in Deutschland.

Studienpartner AUBI-plus

"AUBI-plus steht für Qualität und zielgruppenorientiertes Recruiting in der betrieblichen Ausbildung. Für uns ist wichtig, wie sich die Erwartungen von Schülerinnen und Schülern an die Ausbildung verändern und wie sich Unternehmen darauf einstellen können. Dafür liefern die 'Azubi-Recruiting Trends' wertvolle Hinweise", sagt AUBI-plus Geschäftsführer Dieter Sicking.

Sozialpartner Teach First

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Studie unterstützt u-form Testsysteme die gemeinnützige Teach First Deutschland (TFD). TFD unterstützt Jugendliche aus sozialen Brennpunkten darin, schulisch und beruflich erfolgreich zu sein.

Über die AUBI-plus GmbH

AUBI-plus ist ein Familienunternehmen mit Sitz im ostwestfälischen Hüllhorst im Kreis Minden-Lübbecke und wurde 1997 gegründet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 42 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei AUBI-plus dreht sich alles um die Frage: Wie kann man Ausbildungsbetriebe noch attraktiver machen, damit sie auch in Zukunft genügend Nachwuchskräfte finden? Hierzu zertifiziert der HR-Dienstleister die duale Ausbildung der Betriebe und vergibt das Gütesiegel BEST PLACE TO LEARN®. Auch die Qualifizierung des Ausbildungspersonals gehört zu seinem Dienstleistungsangebot. Mit aubi-plus.de betreibt das Unternehmen zudem eines der führenden Schüler- und Ausbildungsportale Deutschlands und bringt auf der Plattform junge Menschen mit Ausbildungsbetrieben zusammen. Seit 2016 ist AUBI-plus außerdem Veranstalter des Deutschen Ausbildungsforums in Berlin.

Über Teach First

Teach First Deutschland (TFD) zeigt, dass Jugendliche in sozialen Brennpunkten erfolgreich sein können. Dafür arbeiten Hochschulabsolventinnen und -absolventen verschiedener Studienrichtungen als Fellows bundesweit an Brennpunktschulen. Als zusätzliche Lehrkräfte in Unterricht und Ganztag unterstützen sie Schülerinnen und Schüler besonders dort, wo diese häufig scheitern: an Übergängen im Bildungssystem. Fellows werden in einem mehrstufigen Verfahren ausgewählt, drei Monate für den zweijährigen Schuleinsatz vorbereitet sowie im Rahmen des Leadership-Programms von Teach First Deutschland begleitet und fortgebildet. Der Einsatz für Teach First Deutschland prägt eine Generation von Verantwortungsträgern, die sich anschließend mit dem Alumni-Netzwerk für bessere Bildungschancen stark macht. Gemeinsam mit 47 weiteren unabhängigen Länderorganisationen gehört Teach First Deutschland zum internationalen Netzwerk Teach For All. www.teachfirst.de

Über die u-form Gruppe

Der U-Form-Verlag bietet Materialien zur Vorbereitung auf IHK-Prüfungen. Das Solinger Familienunternehmen ist seit über 40 Jahren Partner der Industrie- und Handelskammern. Die u-form Testsysteme GmbH & Co. KG wurden 2007 aus dem Verlag ausgegliedert. Unternehmen profitieren von den über 30 verschiedenen praxisnahen und tätigkeitsbezogenen Einstellungstests des Unternehmens. Mit opta3 bietet es eine moderne Plattform für Online-Einstellungstests und in Form des "Bewerbernavigators" ein elektronisches Bewerbermanagementsystem. Beide Lösungen sind passgenau auf den Bedarf von ausbildenden Organisationen zugeschnitten. Mit dem "Azubi-Navigator" bietet u-form seit 2017 ein einzigartiges, cloudbasiertes Tool, um die duale Ausbildung zu optimieren. Ausbildungsverantwortliche werden dadurch entlastet. Sie können Lernerfolge ihrer Auszubildenden steuern und sie punktgenau auf Klausuren und Prüfungen vorbereiten. u-form fördert Austausch und Wissen zum Thema Rekrutierung von Auszubildenden, zum Beispiel durch die regelmäßig erscheinende Studie "Azubi-Recruiting Trends". Die Geschäftsführerin Felicia Ullrich hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit als Keynotespeakerin zu Ausbildungsthemen einen Namen gemacht. Zu den Kunden von u-form Testsysteme zählen namhafte Unternehmen wie Dräger, Festo, Ford, Henkel, Merck, Obi und TUI.

