phoenix runde: Wahlen im Osten - Stürmische Zeiten für die Groko? - Dienstag, 27. August 2019, 22.15 Uhr

Wahlkampf in Brandenburg und Sachsen. Die Umfrageergebnisse versprechen schon jetzt eine turbulente Regierungsbildung. Die CDU versucht sich in der Abgrenzung zu einer starken AfD und sucht ihr konservatives Profil. Die angeschlagene SPD taumelt führungslos auf einen schwierigen Wahltag zu. Aus der Hauptstadt schauen Union und Sozialdemokraten daher gebannt auf die Ergebnisse am Sonntag. Werden die Groko-Parteien ihren Kurs in Berlin ändern? Wie werden sich die Koalitionäre in den nächsten Monaten profilieren? Steht die Koalition möglicherweise auf der Kippe?

Alexander Kähler diskutiert mit:

- Antonie Rietzschel, Süddeutsche Zeitung - Prof. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler Duisburg-Essen - Klaus-Peter Schmidt-Deguelle, Politikberater - Ansgar Graw, Die Welt

