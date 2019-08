PHOENIX

phoenix unter den linden: G7 - Scheitert der Westen, gewinnen Russland und China? - Montag, 26. August 2019, 22.15 Uhr

War es früher der Protest von außen, der den Sinn der G8- und G7-Treffen in Frage stellte, ist inzwischen längst auch die interne Geschlossenheit der Gruppe der sieben wichtigsten westlichen Industrie-Nationen (G7) verloren gegangen. Das schwer belastete Verhältnis der europäischen Partner zu den USA unter Donald Trump lässt auch den Wert des G7-Formats schwinden. Auf der einen Seite Trump, der besonders durch seinen Handelskonflikt mit China unter Druck steht, und der britische Premier Boris Johnson, der den harten Brexit im eigenen Land durchsetzen will, - und auf der anderen Seite Gastgeber Macron, der die Führungsschwäche Merkels und die Regierungskrise in Italien nutzen möchte, Frankreichs Führungsanspruch in Europa anzumelden.

Helge Fuhst diskutiert mit seinen Gästen:

- Elisabeth Motschmann, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, CDU - Bettina Gaus, taz.die tageszeitung

