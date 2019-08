PHOENIX

phoenix premiere: forum demokratie: Wegscheiden der Demokratie - 1969 - Sonntag, 25. August, 13 Uhr

Bonn (ots)

In der Reihe Forum Demokratie beleuchtet phoenix politische Prozesse aus historischer Perspektive. In diesem Jahr folgt das Format der Jahreszahl 9 durch das vergangene Jahrhundert. Denn oft vollzogen sich in diesen Jahren Wegscheiden der Demokratieentwicklung in Deutschland. Nachdem das Forum Demokratie auf seiner Zeitreise bereits in den Jahren 1919, 1929 und 1949 Halt gemacht hat, reist Michaela Kolster mit ihren Gesprächsgästen dieses Mal zurück in das Jahr 1969 - dem Jahr, in dem erstmals ein Mensch den Mond betrat und erstmals ein Sozialdemokrat deutscher Bundeskanzler wurde. Gab es einen echten Epochenwechsel in der deutschen Politik Ende der 60er Jahre und wie entstand er? Und wie veränderte zum Beispiel die 68er-Bewegung, deren Bewertung bis heute umstritten ist, die Gesellschaft?

Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:

- Prof. Manfred Görtemaker, Historiker - Heidemarie Wieczorek-Zeul, SPD, ehem. Bundesministerin - Wolfgang Kraushaar, Politologe - Diana Kinnert, Unternehmerin und Autorin, CDU-Mitglied

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell