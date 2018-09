phoenix runde: Streit um Organspende - Wer entscheidet? - Mittwoch, 05. September 2018, 22.15 Uhr

Bonn (ots) - Schweigen gleich Zustimmung. Stark verkürzt steckt das hinter dem Gesetzesentwurf zur Organspende von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Jeder, der nicht widerspricht, wird automatisch Organspender. Spahn will damit das Missverhältnis von Spendern und Empfängern ins Lot bringen. Aktuell warten in Deutschland über 10.000 Menschen auf ein Organ. Im vergangenen Jahr gab es dagegen nur 800 Spender. Der Vorsitzende des deutschen Ethikrates sieht in dieser sogenannten Widerspruchslösung einen "schwerwiegenden Eingriff in das Freiheitsrecht".

Ist Spahns Vorstoß also der falsche Weg? Warum ist die Zahl der Organspender so niedrig? Welche Alternativen gibt es, um mehr Menschen als Organspender zu gewinnen?

Anke Plättner diskutiert u.a. mit:

- Peter Dabrock, Vorsitzender Ethikrat - Heike Harhoff, Medizinjournalistin

Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse@phoenix.de

presse.phoenix.de

Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell