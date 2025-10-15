LEGO GmbH

Die LEGO Gruppe setzt sich für wertschätzendes Arbeitsumfeld in jeder Lebensphase ein

Millionen von Frauen befinden sich in Deutschland in den Wechseljahren. Viele von ihnen stecken mitten in ihrer Karriere, im Arbeitsumfeld sprechen sie jedoch selten über ihre individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen in dieser Lebensphase. Die LEGO Gruppe sieht Handlungsbedarf und setzt zum Tag der Menopause am 18. Oktober ein klares Zeichen: Mit einer Vielzahl an Maßnahmen fördert das Unternehmen Wissen und Empathie im Umgang mit dem Thema und sorgt damit für ein wertschätzendes Arbeitsumfeld in jeder Lebensphase.

Seit diesem Jahr setzt die LEGO Gruppe die Initiative Menopause in Deutschland, Österreich und der Schweiz um. Sie ist Teil eines umfassenden Programms für Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion des dänischen Unternehmens, das auch in der deutschen Niederlassung für und mit Mitarbeitenden gestaltet wird. Ziel ist es, Bewusstsein und Verständnis für die Wechseljahre im beruflichen Umfeld zu stärken.

Tabus brechen - Offenheit fördern

Obwohl die Wechseljahre das Wohlbefinden und den Alltag vieler Frauen im Arbeitsumfeld beeinflussen, sprechen die wenigsten offen über diese Zeit in ihrem Arbeitsleben. Mit der Initiative bietet die LEGO Gruppe konkrete Maßnahmen und ein Programm, das bereits bestehende Initiativen ergänzt, die eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur fördern. Mitarbeitende sollen in ihrem Team oder mit Vorgesetzten ohne Vorurteile oder Unsicherheiten über die Auswirkungen der Wechseljahre sprechen können. Konkret bietet die Initiative, u.a.:

E-Learning-Module und Awareness-Sessions für mehr Wissen und Empathie im Umgang mit der Thematik.

Individuelle Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen, um persönliche Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Sichere Räume für den Austausch und die Sensibilisierung innerhalb der Belegschaft.

Familienfreundliche Maßnahmen für mehr Balance

Als familienfreundliches Unternehmen geht die LEGO Gruppe neben der Initiative Menopause auf viele weitere Lebenssituationen ihrer Mitarbeitenden ein. Dazu gehören unter anderem:

Pflegeurlaub: Mitarbeitende der LEGO Gruppe können bis zu vier Wochen bezahlte Pflegetage nutzen, um sich um kranke oder pflegebedürftige Angehörige zu kümmern.

Bezahlte Elternzeit: Primäre Betreuungspersonen erhalten 26 Wochen voll bezahlten Urlaub, sekundäre Betreuungspersonen zwei Monate. Die Eltern entscheiden selbst, wer welche Rolle übernimmt. Das Unternehmen übernimmt 100% des Gehalts und geht damit deutlich über die regulären 67% hinaus, die vom Staat im Rahmen des Elterngeldes gezahlt werden.

Unterstützung in herausfordernden Lebensphasen: Ein umfassendes Employee Assistance System bietet vertrauliche Beratung und Unterstützung - sei es bei mentaler Gesundheit, familiären Herausforderungen oder spezifischen Themen wie der Menopause.

Flexible Arbeitsmodelle: Individuelle Lösungen, die es Mitarbeitenden ermöglichen, Beruf und Privatleben besser zu vereinbaren.

Ein Arbeitsumfeld, das inspiriert

Mit all ihren Maßnahmen verfolgt die LEGO Gruppe ein klares Ziel: ein inspirierendes, integratives und wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Vielfalt und Individualität ihrer Mitarbeitenden fördert.

Weitere Informationen gibt es unter: www.lego.com/family-friendly-workplace

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

