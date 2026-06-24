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Abnehmpille, Spritze oder Operation: Asklepios-Experte ordnet neue Wege der Adipositas-Therapie ein

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Hamburg (ots)

Die Abnehmpille kommt: Welche Behandlung für wen sinnvoll ist

Warum ein Adipositaszentrum die beste Therapie bietet

Als zertifiziertes Referenzzentrum für Adipositaschirurgie behandelt das Asklepios Westklinikum Hamburg in Rissen jährlich über 1.000 Patient:innen mit krankhaftem Übergewicht. Dr. Thomas Mansfeld, Leiter des Adipositaszentrums in Rissen, und sein Team beobachten dabei derzeit, dass die öffentliche Diskussion über neue Therapieoptionen der Adipositas, insbesondere medikamentöse Ansätze wie die Abnehmpille und -spritze, von teils widersprüchlichen Informationen geprägt ist. Dies führt bei vielen Betroffenen zu Verunsicherung.

"Die Abnehmspritze ist ein echter Fortschritt, aber kein Selbstläufer. GLP-1- und GLP-1/GIP-Wirkstoffe können eine wirksame Behandlungssäule sein. Sie sind jedoch verschreibungspflichtige Arzneimittel mit klarer Indikation, Nebenwirkungen und Grenzen, kein Lifestyle-Produkt. Ihre Wirkung entfaltet sie meist nur unter ärztlicher Begleitung und in Kombination mit Ernährungs- und Bewegungstherapie. Nach dem Absetzen kommt es häufig zur erneuten Gewichtszunahme. Der Bezug über unseriöse Quellen ohne medizinische Kontrolle ist gefährlich. In unserem Adipositaszentrum wird die medikamentöse Therapie deshalb nicht isoliert, sondern als Teil eines abgestuften Gesamtkonzepts eingesetzt", erklärt Dr. Mansfeld. Denn wenn Patient:innen weniger essen, ist es besonders wichtig, was sie essen, um nicht in Nährstoffmängel zu geraten. Dazu kommt die Bedeutung von Sport und Bewegung, damit beim Abnehmen nicht auch noch Muskulatur abgebaut wird. Speziell Krafttraining hilft, solche unerwünschten Effekte zu vermeiden.

Mit Blick auf die angekündigte Abnehmpille ergänzt er: "Auch hierbei handelt es sich um eine medizinische Therapie, die entsprechend eingeordnet werden muss. Sie ist keine schnelle Lösung, sondern zielt darauf ab, gesundheitliche Risiken zu reduzieren und die Lebensqualität zu verbessern. Eine nachhaltige Gewichtsreduktion erfordert weiterhin einen ganzheitlichen Ansatz."

"Bei stark ausgeprägter Adipositas ist die Operation derzeit nach wie vor das wirksamste evidenzbasierte Verfahren", betont der Adipositasexperte. "Die bariatrische Chirurgie zeigt nachweislich langfristige Effekte auf Gewicht, Begleiterkrankungen und Lebenserwartung. Sie ist kein 'einfacher Weg', sondern eine etablierte, leitliniengerechte Therapie."

Im Westklinikum werden Abnehmprogramme, medikamentöse und chirurgische Verfahren nicht als konkurrierende Optionen verstanden, sondern als unterschiedliche Bausteine eines individuellen Behandlungskonzepts. Gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten wird der jeweils passende Weg festgelegt. Sowohl die Operation als auch die Abnehmspritze sind wissenschaftlich gut belegt, für die Abnehmpille wird sich die Evidenzlage erst nach der Markteinführung weiter konkretisieren. Um Verunsicherung durch Fehlinformationen zu vermeiden, empfiehlt sich die Beratung in einem zertifizierten Zentrum. Oberstes Ziel ist dabei stets eine sichere und individuell abgestimmte Behandlung.

Gut für Hamburg

Das Adipositaszentrum des Asklepios Westklinikums ist ein wichtiger Bestandteil des Behandlungsspektrums bei den Asklepios Kliniken Hamburg. Sie gehört zu den sieben Kliniken, davon vier Krankenhäuser der Maximalversorgung, die Asklepios in Hamburg betreibt. Bereits seit mehr als 20 Jahren ist Asklepios ein verlässlicher Partner im Hamburger Gesundheitswesen und versorgt rund die Hälfte aller Krankenhauspatient:innen in der Hansestadt. Neben dem Adipositaszentrum versorgt in den Asklepios Kliniken St. Georg und Harburg Dr. Jörg Elsner, Chefarzt für Plastisch-Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie, Patient:innen mit Lipödem sowie nach einer starken Abnahme im Rahmen von Straffungsoperationen. Die intensive Zusammenarbeit von Spezialist:innen aus 28 medizinischen Disziplinen in standortübergreifenden Fachgruppen und interdisziplinären Netzwerken sichert eine besonders hohe Behandlungsqualität. Gemeinsam sorgen die unterschiedlich spezialisierten Expert:innen im Team für eine flächendeckende Spitzenmedizin für alle.

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