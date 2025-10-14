Aktion Deutschland Hilft e.V.

Gaza: Organisationen von Aktion Deutschland Hilft stehen bereit, ihre Hilfe auszuweiten

Nothilfe-Bündnis begrüßt Friedensprozess

Bild-Infos

Download

BONN (ots)

Das Nothilfe-Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" begrüßt den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas. "Mit der Freilassung der Geiseln und dem Schweigen der Waffen verbinden wir die Hoffnung, dass das Leiden der Menschen aufhört und humanitäre Hilfe jetzt ungehindert und in größerem Umfang möglich wird", sagt Maria Rüther, Hauptgeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". "Unsere Bündnisorganisationen stehen bereit, um ihre lebensrettende Nothilfe auszuweiten. Jetzt braucht es schnell einen sicheren Zugang für Hilfskräfte und die Möglichkeit, dringend benötigte Hilfsgüter uneingeschränkt zu den Menschen zu bringen."

Insgesamt rund 7,5 Millionen Euro an Spenden sind seit Oktober 2023 für die Nahost-Nothilfe bei "Aktion Deutschland Hilft" eingegangen. "Jetzt, wo die Aussicht auf mehr und bessere Hilfe gewachsen ist, brauchen wir weitere Spenden, um auf den enormen Bedarf reagieren zu können", so Maria Rüther. Denn den Menschen, die in Gaza inmitten von Trümmern leben, fehlt es an allem: sauberes Trinkwasser, Lebensmittel, Medikamente und medizinische Versorgung, Winterbekleidung, Unterkünfte.

Wasser, Lebensmittel und medizinische Hilfe

Derzeit sind mehrere Bündnisorganisationen von "Aktion Deutschland Hilft" in Gaza aktiv - mit eigenen Mitarbeiter:innen oder über Partnerorganisationen. So verteilt CARE Lebensmittel und Wasser und versorgt in einer Klinik 250 bis 300 Patient:innen pro Tag, vor allem unterernährte Frauen und Kinder. Action medeor verteilt Mahlzeiten und Wasser und plant, Medikamente bereitzustellen. Handicap International versorgt Verletzte mit Prothesen und Physiotherapie, traumatisierte Menschen erhalten therapeutische Hilfe. Die Organisation klärt auch über die Gefahren von Sprengstoffen auf. Wichtig sei auch, dass im Zuge des Waffenstillstands die Routen für Hilfstransporte von Sprengkörpern gesäubert werden. Die Johanniter leisten medizinische Hilfe und unterstützen vor allem schwangere und stillende Frauen.

Bislang arbeiteten die Helfer:innen in Gaza allerdings unter größter Gefahr und katastrophalen Bedingungen. So konnten sie vielfach nur noch Restbestände an Hilfsgütern wie Medikamente und medizinisches Material nutzen, weil kaum Nachschub ankam. "Jetzt hoffen wir auf die reale Chance, den Menschen ungehindert zu helfen", so Maria Rüther.

An die Redaktionen: Wir vermitteln Ihnen gerne Gesprächs- und Interviewpartner:innen zur humanitären Lage in Gaza sowie zur Nothilfe der Bündnisorganisationen.

Mehr über die Hilfe unserer Bündnisorganisationen erfahren Sie hier.

"Aktion Deutschland Hilft", Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für die Not leidende Bevölkerung.

Spenden-Stichwort: "Nothilfe Nahost"

IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (SozialBank)

Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die mehr als 20 beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen. Über den Zusammenschluss von "Aktion Deutschland Hilft" koordinieren die beteiligten Organisationen ihren Einsatz, sodass vor Ort keine Überschneidungen oder Versorgungslücken entstehen - und die Menschen im Katastrophengebiet die bestmögliche Hilfe erhalten. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto ruft das Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. "Aktion Deutschland Hilft" hat sich zum verantwortungsvollen Umgang mit Spenden verpflichtet und ist unter anderem zertifiziertes Mitglied im Deutschen Spendenrat. Über Einsatz und Wirkung der Spendengelder informiert das Bündnis in den jährlichen Finanzberichten: https://www.aktion-deutschland-hilft.de/de/wir-ueber-uns/finanzen/

Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell