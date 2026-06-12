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Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Asklepios startet "Travel Nurse"-Projekt auf Sylt

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Hamburg/Sylt (ots)

Hamburger Pflegefachkräfte wechseln im Sommer und Herbst auf Zeit in die Asklepios Nordseeklinik

Zusatzmotivation: Rundum-Sorglos-Paket mit Anreise, Gratis-Unterkunft und Gehaltszulagen

Frische Seeluft schnuppern, nach der Schicht direkt an den Strand und trotzdem auf Top-Niveau im eigenen Job arbeiten? Im Juni ist das Pilotprojekt "SAT Travel Nurse Sylt" der Asklepios Kliniken gestartet: Pflegekräfte aus den Hamburger Asklepios-Einrichtungen können für vier Wochen bis zu sechs Monate an die Asklepios Nordseeklinik auf Sylt wechseln. Das Kürzel SAT steht für " Selbstbestimmtes Arbeiten im Team". Dahinter steckt ein bei Asklepios bewährtes, modernes Konzept, das den Pflegekräften maximale Eigenverantwortung und echte Flexibilität bei der Dienstplangestaltung zurückgibt. Die Einsätze auf der Insel sind vielseitig und reichen von der Zentralen Notaufnahme über die Intensivstation, den OP und die Akutstation bis hin zur Rehabilitation. Die Unterkunft ist gratis, dazu kommen weitere Benefits. Das innovative Travel Nurse-Programm, ein Teilprojekt der Asklepios Initiative " Pflege Weitergedacht", verbindet berufliche Weiterentwicklung, Flexibilität und ein außergewöhnliches Lebensumfeld einer der exklusivsten Regionen Deutschlands und mit der Arbeit in einer Klinik mit modernster Ausstattung.

"Mit diesem Modell schafft Asklepios eine echte Win-Win-Situation", erläutert Asklepios CEO Joachim Gemmel: "Die Nordseeklinik Sylt bekommt in den arbeitsintensivsten Monaten des Jahres tatkräftige, berufserfahrene Unterstützung, während die Hamburger Pflegekräfte wertvolle neue Erfahrungen sammeln und nach Feierabend dort entspannen können, wo andere Urlaub machen." Gemmel, der zugleich Sprecher der Geschäftsführung der Hamburger Asklepios Kliniken ist, sieht in dem Projekt zudem ein wichtiges Signal für die gesamte Branche: "Wir können den massiven Fachkräftemangel im Gesundheitssystem nicht mehr mit den Rezepten von gestern lösen. Wir müssen Pflege völlig neu und konsequent aus Mitarbeitendensicht denken." Stefanie Wied, Leitung Konzernbereich Pflege im Asklepios Konzern, ergänzt: "Unser Projekt 'SAT Travel Nurse Sylt' zeigt, wie modernes New Work im Klinikalltag aussieht: Wir verbinden hochqualifizierte Medizin mit einer außergewöhnlichen Lebensqualität an einem der schönsten Orte Deutschlands. Das stärkt die Mitarbeitendenbindung, bringt frischen Wind in die Teams und beweist, dass der Pflegeberuf hochattraktiv und extrem flexibel sein kann." Ausdrücklich lobte Wied die Teamarbeit der Projektgruppe, die das innovative Konzept im Rahmen von "Pflege weitergedacht" vorangetrieben hat.

Das Angebot richtet sich an examinierte Pflegefachkräfte, Pain Nurses, Operationstechnische Assistenten (OTA) sowie Medizinische Fachangestellte (MFA) für die Notaufnahme mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung. Zu den Arbeitsbereichen auf Sylt zählen die Bereiche Zentrale Notaufnahme, Interdisziplinäre Akutstation/Privatklinik, Intensivstation, OP und Rehabilitation. Ein großer Pluspunkt für die Teilnehmenden: Der Heimatarbeitsvertrag in Hamburg läuft über eine konzerninterne Regelung ganz normal und sicher weiter.

Rundum-Sorglos-Paket für Mitarbeitende

Damit der Start auf der Insel reibungslos gelingt, hat Asklepios ein Rundum-Sorglos-Paket geschnürt. Der Konzern übernimmt nicht nur die Kosten für die Bahnanreise (2. Klasse), sondern stellt auch eine vollausgestattete Wohnung bzw. ein Einzelzimmer direkt auf Sylt kostenfrei zur Verfügung. Finanziell lohnt sich der Wechsel ebenfalls: Neben dem regulären Gehalt gibt es eine monatliche SAT-Travel-Zulage von 350 Euro sowie eine Funktionszulage von 80 Euro. Und auch die Work-Life-Balance kommt nicht zu kurz: Die kostenlose Nutzung des klinikeigenen Schwimmbads sowie der modernsten Trainingsgeräte des Rehabereichs sind im Paket enthalten.

Gut für Hamburg

Asklepios betreibt in Hamburg sieben Kliniken, davon vier Krankenhäuser der Maximalversorgung. Dazu kommen vielfältige ambulante fachärztliche und therapeutische Angebote in den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), psychiatrischen und psychosomatischen Institutsambulanzen sowie Therapiezentren. Patient:innen profitieren bei Krankheitsbildern von der interdisziplinären Behandlung innerhalb der Asklepios Kliniken und der standortübergreifenden Zusammenarbeit der Kliniken und Einrichtungen in Altona, Barmbek, Harburg, Nord, St. Georg, Rissen und Wandsbek. Bereits seit mehr als 20 Jahren ist Asklepios ein verlässlicher Partner im Hamburger Gesundheitswesen und versorgt rund die Hälfte aller Krankenhauspatient:innen in der Hansestadt. Die intensive Zusammenarbeit von Spezialist:innen aus 28 medizinischen Disziplinen in standortübergreifenden Fachgruppen und interdisziplinären Netzwerken sichert eine besonders hohe Behandlungsqualität. Gemeinsam sorgen die unterschiedlich spezialisierten Expert:innen im Team für eine flächendeckende Spitzenmedizin für alle.

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