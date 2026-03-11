BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Heute richtig bewegen, auch morgen rückengesund

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Der diesjährige "Tag der Rückengesundheit" steht unter dem Motto "Rück´n´Roll - Bring Bewegung in Dein Leben!". Aktivitäten zur Prävention von Rückenbeschwerden sind deshalb der Schwerpunkt einer Sonderveranstaltung des Onlineformats "Stand der Technik - 60 Minuten mit Experten", das die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) am 17. März veranstaltet.

Am Bau und in der Reinigung werden Lasten gehoben und getragen, die Beschäftigten arbeiten häufig in knieender oder gebeugter Körperhaltung oder Überkopf. Solche Tätigkeiten erfordern eine signifikante körperliche Anstrengung und können gesundheitliche Folgen wie Beschwerden, Schmerzen und funktionelle Einschränkungen des Rückens haben.

"Wenn die Belastungen dauerhaft zu hoch sind, führen sie zu Schmerzen und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Es können krankheitsbedingte Fehltage oder sogar Berufskrankheiten entstehen", erklärt Hans-Jürgen Wellnhofer. Und weiter: "Muskel-Skelett-Erkrankungen beeinträchtigen also nicht nur die Lebensqualität der Betroffenen, sondern auch die Produktivität von Unternehmen".

Wie sich das vermeiden lässt, zeigt die BG BAU in ihrem Onlineseminar " Gesunder Rücken am Arbeitsplatz" am 17. März 2026. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr. Sie richtet sich an Unternehmerinnen und Unternehmer, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Führungskräfte. Neben Maßnahmen zur Förderung der Rückengesundheit stellt die BG BAU gemeinsam mit den Innungskrankenkassen verschiedene Angebote zur Prävention von Muskel-Skelett-Erkrankungen vor. Zudem berichten zwei Unternehmen aus der Praxis.

"Ich lade alle Interessierten ein, an unserem Onlineseminar zum Tag der Rückengesundheit teilzunehmen. Gemeinsam mit den Innungskrankenkassen wollen wir zeigen, wie sich Belastungen für das Muskel-Skelett-System im beruflichen Alltag vermeiden lassen, und von Best-Practices aus der beruflichen Praxis lernen", sagt Hans-Jürgen Wellnhofer, kommissarischer Leiter der Hauptabteilung Prävention der BG BAU.

Über die Sonderveranstaltung "Stand der Technik - 60 Minuten mit Experten" am 17. März 2026 hinaus unterstützt die BG BAU ihre Mitgliedsunternehmen mit einem breiten Präventionsangebot. Dazu zählt beispielsweise das Rückenkolleg. Dieses mehrwöchige Trainingsprogramm richtet sich an Beschäftigte aus dem professionellen Bau- und Handwerksbereich. Die Teilnehmenden lernen hier gezielt, Beschwerden vorzubeugen. Ebenso fördert die BG BAU die Anschaffung bestimmter ergonomischer Arbeitsmittel mit finanziellen Zuschüssen im Rahmen ihrer Arbeitsschutzprämien.

Weitere Informationen

Pressekontakt

Birte Hagedorn, E-Mail: presse@bgbau.de, Telefon: 030 85781-681

Katrin Lemcke-Kamrath, E-Mail: presse@bgbau.de, Telefon: 030 85781-461

Über die BG BAU

Die BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 604.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 56.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.

Social Media und Newsletter

Folgen Sie uns auch via Social Media bei Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok und Bluesky. Mit dem Newsletter der BG BAU erhalten Sie alle wichtigen Meldungen und aktuelle Informationen zum Thema Arbeitsschutz per E-Mail. Jetzt abonnieren!

Hinweis zu den Bildrechten

Das Pressebild kann von Ihnen für redaktionelle Zwecke einmalig und im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die BG BAU verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass das Bild ausschließlich in der von der BG BAU gelieferten Form verwendet werden darf und eine Veränderung sowie eine urheberrechtliche Bearbeitung nicht gestattet sind. Die Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte ist ausgeschlossen. Sehen Sie hierzu auch die Hinweise zu Logo- und Bildanfragen der BG BAU.

Original-Content von: BG BAU Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, übermittelt durch news aktuell