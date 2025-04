ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 14/25

Mainz (ots)

Woche 14/25 Do., 3.4. Bitte geänderten Programmablauf ab 19.00 Uhr beachten: 19.00 heute 19.20 Wetter 19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT) Zölle für alle – Trumps Angriff auf den Welthandel Moderation: Shakuntala Banerjee 19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25) 20.25 Bergkino (VPS 20.15) Marie fängt Feuer 21.55 heute journal (VPS 21.45) 22.25 maybrit illner (VPS 22.15) 23.25 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.40 heute journal update (VPS 0.30) 0.55 Der Bergdoktor (VPS 0.45) 1.40 Der Bergdoktor (VPS 1.30) 2.25 Der Bergdoktor (VPS 2.15) 3.10 Der Bergdoktor (VPS 3.00) 3.55 Der Bergdoktor (VPS 3.45) 4.35- Der Bergdoktor (VPS 4.30) 5.30 (Die Wiederholung "hallo deutschland" entfällt.) Woche 17/25 So., 20.4. Bitte neuen Ausdruck beachten: 3.45 planet e.: Plastik ohne Ende (VPS 3.44/HD/UT) Wie Flüsse die Meere verschmutzen Film von Frauke Ludwig (Erstsendung 24.11.2024) Deutschland 2024 (Die Wiederholung "Geheimnisvolle Schlösser" entfällt.) Woche 20/25 Sa., 10.5. 12.00 einfach Mensch Bitte Änderung beachten: Oliver Stecher: Wie Assistenz den Alltag verändert Bitte streichen: Oliver Stecher: Selbstbestimmt leben mit Assistenz (2) (Bitte auch für die Wiederholung am So., 11.5.2025, 5.45 Uhr beachten.) So., 11.5. 18.30 Terra Xplore Was kann ich dafür? Umgang mit Schuldgefühlen Bitte Änderung beachten: Victim Blaming – verkehrte Opferrolle Bitte streichen: Victim Blaming: Raus aus der Opferrolle! (Bitte auch für die Wiederholung um 4.20 Uhr beachten.) Mo., 12.5. Bitte Ergänzung beachten: 20.15 Der Fernsehfilm der Woche Nord Nord Mord - Sievers und der tiefe Schlaf Di., 13.5. 22.15 37° Bitte Änderung beachten: Stresstest gemeinsame Wohnung Bitte streichen: Paare, die zusammenziehen

