TÜV-Verband e. V.

TÜV-Verband begrüßt AI Security Institute

Berlin (ots)

Das AI Security Institute ist ein wichtiges Signal für den KI-Standort Deutschland. Der TÜV-Verband fordert eine enge Verbindung von Forschung und Praxis.

Der Nationale Sicherheitsrat hat die Einrichtung eines Sicherheitsinstituts für Künstliche Intelligenz beschlossen. Das deutsche AI Security Institute (DE-AISI) soll die Bewertung von KI-Risiken stärken und den Aufbau sicherer und vertrauenswürdiger KI unterstützen. Dazu erklärt Joachim Bühler, Geschäftsführer des TÜV-Verbands:

"Die Einrichtung eines deutschen AI Security Institute ist ein wichtiges Signal für den KI-Standort Deutschland. Wer das Potenzial von Künstlicher Intelligenz nutzen will, muss die Risiken von KI verstehen und Vertrauen in ihre Sicherheit, Zuverlässigkeit und Transparenz schaffen."

"Deutschland hat die Chance, bei sicherer und vertrauenswürdiger KI eine internationale Führungsrolle einzunehmen. Das AI Security Institute kann dazu beitragen, Deutschland und Europa als Standorte für sichere KI zu stärken und internationale Standards für vertrauenswürdige KI mitzugestalten."

"KI-Systeme müssen sich verlässlich prüfen und bewerten lassen. Entscheidend wird sein, dafür wissenschaftlich fundierte Methoden zu entwickeln und sie in der Praxis anwendbar zu machen. Mit dem TÜV AI.Lab arbeiten die TÜV-Unternehmen bereits daran, Prüf- und Bewertungsmethoden für KI-Systeme zu entwickeln. Ziel ist es zentrale Anforderungen wie Transparenz, Robustheit, Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit mess- und überprüfbar zu machen."

"Wichtig ist zudem, bestehende Kompetenzen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Aufsicht und Prüfwesen zusammenzuführen. Nur so entsteht ein Institut, das international anschlussfähig ist und Unternehmen bei der sicheren Entwicklung und dem Einsatz von KI wirksam unterstützt."

Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

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