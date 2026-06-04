TÜV-Verband e. V.

TÜV-Verband-Einladung Presse- und Fototermin: Erste Realfahrt eines autonomen Fahrzeugs unter Level-4-Bedingungen, 11.6.2026, 12:30 Uhr

Berlin (ots)

Presse- und Fototermin mit Dr. Dirk Stenkamp und Ute Bonde zur ersten Prüffahrt eines autonomen Fahrzeugs unter Level-4-Bedingungen in Deutschland. Ergebnisse der ersten Prüffahrt für autonome Fahrzeuge in Deutschland und politische Empfehlungen für den sicheren Hochlauf autonomer Mobilität.

Autonome Fahrzeuge sollen künftig Menschen und Waren sicher und zuverlässig transportieren. Doch wie lässt sich nachweisen, dass ein Fahrzeug auch ohne Sicherheitsfahrer sicher unterwegs ist?

Erstmals wird in Deutschland eine Realfahrt eines autonomen Fahrzeugs unter Level-4-Bedingungen zur Erlangung einer vollständigen Genehmigung überprüft. Erprobt wird eine neue Prüfmethodik für autonome Fahrzeuge.

Welche Erkenntnisse die Realfahrt liefert, welche Rolle Betriebsbereichsgenehmigungen für die Sicherheit autonomer Fahrzeuge spielen und welche Konsequenzen sich daraus für die Genehmigung autonomer Mobilität ergeben, erläutern Dr. Dirk Stenkamp, Präsident des TÜV-Verbands, und Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt des Landes Berlin, bei einem Presse- und Fototermin.

Zeit: Donnerstag, 11. Juni 2026, 12:30 Uhr

Ort: Radialsystem Berlin - Holzmarktstraße 33, 10243 Berlin

Ihre Gesprächspartner:innen:

Ute Bonde, Senatorin für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt des Landes Berlin

Dr. Dirk Stenkamp, Präsident des TÜV-Verbands e.V.

Für fachliche Rückfragen vor Ort:

Prof. Markus Lienkamp, TU München

Foto und Bewegtbildaufnahmen:

Bereits vor dem Pressestatement besteht Gelegenheit für Foto- und Videoaufnahmen. Um 12:30 Uhr trifft das Forschungsfahrzeug EDGAR der Technischen Universität München am Radialsystem ein. Dabei können Bewegtbildaufnahmen sowie Fotos der Ankunft des Fahrzeugs mit Senatorin Ute Bonde und Dr. Dirk Stenkamp erstellt werden.

Im Anschluss an die Ankunft findet das Pressestatement statt. Danach besteht Gelegenheit für weitere Aufnahmen mit dem Forschungsfahrzeug.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de">presse@tuev-verband.de.

Mit besten Grüßen

Linda Roy

Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

Original-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuell