Digital, strukturiert, effizient: So machen Metzger ihren Betrieb zukunftssicher

Lauffen a.N. (ots)

Steigende Energiepreise, Fachkräftemangel und wachsender Preisdruck im Wettbewerb mit Supermärkten setzen viele Metzgereien unter Druck. Gleichzeitig erwarten Kunden mehr Transparenz, digitale Bestellmöglichkeiten und klare Herkunftsnachweise. Wer als Handwerksbetrieb bestehen will, muss Prozesse verschlanken, Abläufe professionalisieren und digitale Lösungen sinnvoll integrieren, ohne dabei die handwerkliche Identität zu verlieren.

Viele Metzgereien arbeiten noch wie vor 20 Jahren, doch heute entscheiden Kalkulation, Warenfluss und Prozessklarheit darüber, ob am Monatsende Gewinn übrig bleibt. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie Metzgereien mit digitaler Warenwirtschaft, klaren Verantwortlichkeiten und effizienter Personalplanung ihre Marge stabilisieren, Mitarbeiter entlasten und sich im regionalen Wettbewerb nachhaltig positionieren können.

Bestellprozesse digital organisieren

Ein zentraler Ansatzpunkt für mehr Effizienz liegt in der Organisation der Bestellungen. In vielen Betrieben werden Aufträge noch telefonisch aufgenommen, auf Zetteln notiert oder über unterschiedliche Kanäle verteilt. Dadurch entstehen Medienbrüche, Missverständnisse und zusätzlicher Abstimmungsaufwand.

Digitale Bestellsysteme schaffen hier eine einheitliche Struktur. Kunden können ihre Bestellungen selbstständig aufgeben – sowohl im Privatkundengeschäft als auch im Geschäftskundenbereich. Gleichzeitig haben Mitarbeitende weiterhin die Möglichkeit, Aufträge direkt im System zu erfassen.

Alle Bestellungen laufen dadurch an einem zentralen Ort zusammen. Das erleichtert die interne Weiterverarbeitung und sorgt dafür, dass Produktionsmengen, Warenbedarf und Einkaufsplanung besser aufeinander abgestimmt werden können. Gleichzeitig wird der Bestellprozess für Kunden transparenter und nachvollziehbarer.

Aufgaben im Betrieb transparent steuern

Neben der Bestellorganisation entscheidet auch die interne Aufgabenverteilung darüber, wie effizient ein Betrieb arbeitet. In vielen Metzgereien erfolgt die Kommunikation jedoch weiterhin über handschriftliche Notizen oder mündliche Absprachen. Diese Form der Organisation funktioniert in kleinen Teams häufig lange Zeit, wird jedoch unübersichtlich, sobald mehrere Mitarbeitende, Abteilungen oder Arbeitsschritte beteiligt sind. Informationen gehen verloren, Aufgaben bleiben unklar oder werden doppelt erledigt.

Digitale Aufgabenmanagement-Systeme schaffen hier eine klare Struktur. Tätigkeiten lassen sich zentral erfassen, einzelnen Mitarbeitenden zuweisen und im Bearbeitungsstand verfolgen. Dadurch wird jederzeit sichtbar, welche Aufgaben erledigt sind und wo noch Arbeit ansteht.

Zudem können Arbeitsanweisungen direkt hinterlegt werden. Checklisten, kurze Videos oder Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen dabei, Abläufe verständlich zu dokumentieren und einheitliche Standards sicherzustellen. Auch wiederkehrende Aufgaben wie Reinigungsroutinen oder Produktionsvorbereitungen lassen sich automatisiert anlegen.

Wissen im Betrieb digital verfügbar machen

Ein weiterer wichtiger Faktor für stabile Abläufe ist der Umgang mit betrieblichem Wissen. In vielen handwerklichen Unternehmen wird Fachwissen überwiegend mündlich weitergegeben oder in Ordnern gesammelt. Dadurch entsteht schnell eine unübersichtliche Informationslage.

Digitale Ablagesysteme bieten die Möglichkeit, Dokumente, Tabellen und Listen zentral zu speichern und für Mitarbeitende leicht zugänglich zu machen. Arbeitsunterlagen müssen dadurch nicht mehr mehrfach ausgedruckt oder manuell verteilt werden. Besonders hilfreich sind solche Strukturen bei der Einarbeitung neuer Mitarbeitender. Ergänzend zur persönlichen Anleitung können Schulungsvideos, Arbeitsanweisungen oder kurze Lernmodule bereitgestellt werden. Neue Teammitglieder erhalten dadurch eine klare Orientierung und können wichtige Abläufe jederzeit erneut nachvollziehen.

Gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels gewinnt eine solche strukturierte Wissensvermittlung zunehmend an Bedeutung. Denn je klarer Prozesse dokumentiert sind, desto einfacher lassen sich neue Mitarbeitende in bestehende Abläufe integrieren.

Struktur als Grundlage für wirtschaftliche Stabilität

Digitale Werkzeuge ersetzen nicht das handwerkliche Können eines Betriebs. Sie können jedoch dabei helfen, organisatorische Abläufe übersichtlicher zu gestalten und unnötige Reibungsverluste zu reduzieren.

Wenn Bestellungen zentral erfasst werden, Aufgaben transparent verteilt sind und Wissen systematisch dokumentiert wird, entsteht eine stabilere Betriebsorganisation. Gleichzeitig sinkt der Abstimmungsaufwand im Alltag, während Mitarbeitende klarer orientiert arbeiten können.

Damit wird Digitalisierung vor allem zu einem Instrument der Struktur. Sie schafft die Grundlage dafür, handwerkliche Qualität auch unter veränderten wirtschaftlichen Bedingungen zuverlässig zu sichern.

Über Tobias Fichtel:

Tobias Fichtel ist Metzgermeister, Fleischsommelier und Betriebswirt sowie Gründer der Fichtel Consulting GmbH. Mit seiner langjährigen Erfahrung unterstützt er klassische Handwerksmetzgereien im deutschsprachigen Raum bei der Betriebsoptimierung. Sein Fokus liegt auf Personalführung, Struktur und Digitalisierung – zentrale Hebel im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Mehr Informationen unter: https://www.tobias-fichtel.de/

