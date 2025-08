KfW Research: Weltpolitische Unsicherheiten belasten deutschen Markt für Wagniskapital

Frankfurt am Main (ots) - - Ältere Inhaberinnen und Inhaber investieren seltener in ihre Unternehmen und nehmen Wertverlust in Kauf - Demografischer Wandel führt zu dauerhaftem Investitionsstau - Unternehmer werden deutlich investitionsfreudiger, wenn sie Nachfolgefrage gelöst haben Ältere Unternehmensinhaber investieren deutlich seltener als junge. Zwischen 2004 ...

mehr