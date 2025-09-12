TÜV-Verband e. V.

TÜV-Verband Einladung Online-Pressekonferenz: TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2025, 18.9.2025, 10:00 Uhr

Berlin (ots)

Der Bestand an Nutzfahrzeugen in Deutschland wächst - und mit ihm die Bedeutung ihrer technischen Sicherheit. Lkw, Transporter und andere Nutzfahrzeuge sind das Rückgrat unserer Wirtschaft. Doch wie steht es um ihren technischen Zustand? Welche Mängel treten am häufigsten auf? Gibt es Unterschiede zwischen leichten und schweren Nutzfahrzeugen? Und welche Auswirkungen haben der steigende Lieferverkehr, die Antriebswende und die Digitalisierung auf die Sicherheit im Straßenverkehr?

Antworten auf diese und weitere Fragen gibt der TÜV-Report Nutzfahrzeuge 2025. Er basiert auf 2,3 Millionen Hauptuntersuchungen und ist die unabhängige Referenz für Politik, Hersteller und Flottenbetreiber, wenn es um den Zustand und die Sicherheit von Nutzfahrzeugen in Deutschland geht.

Wir laden Sie herzlich zu unserer Online-Pressekonferenz ein, bei der wir die Ergebnisse der Mängelstatistik vorstellen und unsere politischen Empfehlungen für eine moderne Mobilitäts- und Verkehrssicherheitspolitik erläutern.

Zeit: Donnerstag, 18. September 2025, 10:00 Uhr

Ihr Gesprächspartner ist: Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug & Mobilität

Videokonferenz per Microsoft Teams: Jetzt an der Besprechung teilnehmen

Besprechungs-ID: 324 987 049 537 7

Kennung: nN7UW78u

Teilnahme per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 338 925 011#

HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.

Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme kurz per E-Mail an presse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.

Original-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuell