Zukunft des Fahrens: TÜV-Verband legt Sieben-Punkte-Plan für sichere autonome Mobilität vor

Autonome Fahrzeuge, KI im Straßenverkehr und vernetzte Infrastruktursysteme treiben die Mobilitätswende rasant voran. Doch der technologische Fortschritt wird sein Potenzial nur dann entfalten, wenn auch Sicherheit und Regulierung Schritt halten. Innovation braucht verlässliche Regeln - und diese müssen sich ebenso dynamisch entwickeln wie die Technologie selbst. Der TÜV-Verband setzt sich daher für eine adaptive Regulierung ein, die Erkenntnisse aus Pilotprojekten und dem Realbetrieb systematisch auswertet und den Rechtsrahmen in schnellen Zyklen kontinuierlich weiterentwickelt. "Ziel muss es sein, Fahrzeuge mit höheren Automatisierungsgraden zügig, aber unter klaren Sicherheits- und Cybersecurity-Vorgaben in den Verkehr zu bringen", sagt Richard Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug & Mobilität beim TÜV-Verband. In einem neuen Positionspapier zeigt der TÜV-Verband auf, wie digitale Mobilität sicher gestaltet werden kann und legt einen Sieben-Punkte-Plan zu autonomen Fahrfunktionen, KI-Systeme im Fahrzeug, Software-Updates, Datenzugang und Cybersicherheit vor.

Autonome Mobilität gezielt ausbauen

Als pragmatischen Einstieg empfiehlt der TÜV-Verband, den Einsatz autonomer Fahrzeuge gezielt dort auszubauen, wo sie sich bereits bewähren, zum Beispiel in Pilotbetrieben in klar definierten Anwendungsfeldern des Logistikverkehrs - etwa auf Werksgeländen oder klar definierten Hub-to-Hub Routen zwischen Logistikzentren - perspektivisch ergänzt um sogenannte "Automated Driving Corridors". Diese ausgewiesenen Bereiche, in denen Fahrsituationen mit vergleichsweise geringerer Komplexität vorherrschen, bieten die Möglichkeit Systeme unter realen Bedingungen zu etablieren, Prüfprozesse zu standardisieren und regulatorische Anforderungen evidenzbasiert weiterzuentwickeln. So kann Vertrauen in autonome Technologie wachsen - ohne Sicherheitsrisiken für die Allgemeinheit.

Warnung vor regulatorischer Grauzone

Die jüngsten Robotaxi-Piloten in den USA belegen, wie schnell reine Marktimpulse ohne flankierende Transparenz- und Prüfvorgaben zu Sicherheitslücken und Akzeptanzproblemen führen - auch, weil eine unabhängige technische Überwachung fehlt und Behörden keinen Einblick in KI-Updates oder Notfallprotokolle erhalten. "Wir sehen, dass fehlender Zugang der Aufsichtsstellen zu Echtzeitdaten und Software-Änderungen den Blick auf die tatsächliche Risikolage versperrt", sagt Goebelt. Um in Europa solche regulatorischen Grauzonen zu vermeiden, fordert der TÜV-Verband verbindliche, EU-weit harmonisierte Regeln für fahrzeuggenerierte Daten, ein unabhängiges Third-Party-Prüfschema für sicherheitskritische KI-Systeme und eine leistungsfähige Prüfinfrastruktur über den gesamten Fahrzeuglebenszyklus. "Der Regelbetrieb von Level-4-Fahrzeugen wird nur dann Realität, wenn Rechtsrahmen, technische Standards und unabhängige Prüfstellen dieselbe Sprache sprechen", sagt Goebelt.

Vertrauen entsteht durch Sicherheit

Damit die Gesellschaft sie akzeptiert, müssen autonome Systeme nachprüfbar sicher sein. "Ohne Sicherheit kein Vertrauen - und ohne Vertrauen keine Akzeptanz für autonome Mobilität", sagt Goebelt. "Die Menschen erwarten zurecht, dass neue Technologien nicht nur funktionieren, sondern auch sicher sind. Dafür braucht es verbindliche Regeln und unabhängige Prüfungen." In Deutschland liefert die Autonome-Fahrzeuge-Genehmigungs- und Betriebsverordnung (AFGBV) bereits den kompletten Rechtsrahmen: Sie regelt die zweistufige Genehmigung aus Fahrzeugtyp und Betriebsbereich. Was noch fehlt: Serienfahrzeuge und Praxiserfahrungen, um das System im Alltag zu etablieren. Auch auf EU-Ebene sind mit dem Cyber Resilience Act, dem AI Act und dem Data Act alle wesentlichen Bausteine vorhanden. Entscheidend ist jetzt, diese Vorgaben in konkreten Projekten anzuwenden und die dort gewonnenen Daten schnell in Standards und Prüfverfahren zu überführen.

Europa braucht einheitliche Verfahren

Der TÜV-Verband fordert eine stärkere europäische Koordinierung, etwa durch einheitliche Genehmigungsverfahren, verbindliche Sicherheitsanforderungen und den Aufbau grenzüberschreitender Testkorridore. "Deutschland und Europa müssen die Einführung autonomer Fahrzeuge aktiv gestalten - mit klaren Regeln, verlässlichen Prüfprozessen und einer innovationsfreundlichen Verwaltung", so Goebelt.

Das vollständige Positionspapier "Digital Car - Sicherheit, effiziente Regulierung und unabhängige Prüfung" ist auf der Website des TÜV-Verbands abrufbar. [ https://www.tuev-verband.de/positionspapiere/autonomes-fahren-tuev-verband-fordert-klare-regeln-fuer-ki-datenzugang-und-cybersecurity]

"Autonomes Fahren für alle?" - unter diesem Titel diskutieren wir beim nächsten TÜV MeetUp, wie digitale Mobilität Teilhabe fördern kann, welche politischen Rahmenbedingungen dafür nötig sind und wo Deutschland beim autonomen Fahren Mitte 2025 steht. Die Veranstaltung findet online am 27. Juni 2025 von 9:00 - 10:00 Uhr im Rahmen des Digitaltages statt. Weitere Infos und Anmeldung unter: https://www.tuev-verband.de/events/meetups/tuev-meetup-autonomes-fahren-fuer-alle

Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.

