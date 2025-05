Mehr Innovation und Cybersicherheit: TÜV-Verband begrüßt digitalpolitischen Neustart

Berlin (ots) - Wer sein E-Auto regelmäßig zu Hause laden möchte, kommt an der Installation einer Wallbox in der Garage, im Carport oder an der Hauswand nicht vorbei. Dabei handelt es sich um Ladestationen, die an einer Wand oder einer Säule montiert werden. Vor der Installation stellen sich einige Fragen: Welche technischen Voraussetzungen müssen erfüllt sein? ...

