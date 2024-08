Super Micro Computer, Inc.

Supermicro bringt Plug-and-Play-SuperCluster für NVIDIA Omniverse auf den Markt und bietet Entwicklern skalierbare Leistung, Flexibilität und Ressourcenoptimierung

San Jose, Kalifornien, und Denver (ots/PRNewswire)

Supermicro Rack-Lösung mit bis zu 256 der modernsten NVIDIA PCIe-GPUs in einer skalierbaren Einheit zur Maximierung der Leistung für 3D- und KI-Workloads, optimiert für NVIDIA Omniverse-Bereitstellungen in großem Maßstab

SIGGRAPH 2024 Conference -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Komplettlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt eine neue Ergänzung seines SuperCluster-Portfolios von Plug-and-Play-KI-Infrastrukturlösungen für die NVIDIA Omniverse™-Plattform an, um leistungsstarke, von generativer KI unterstützte 3D-Workflows im Unternehmensmaßstab bereitzustellen. Dieser neue SuperCluster ist mit den neuesten Supermicro NVIDIA OVX™ Systemen ausgestattet und ermöglicht Unternehmen eine einfache Skalierung bei steigenden Arbeitslasten.

„Supermicro ist branchenführend in der Entwicklung von GPU-optimierten Produkten, traditionell für 3D-Grafik und Anwendungsbeschleunigung und nun auch für KI", berichtet Charles Liang, President und CEO bei Supermicro. „Mit dem Aufkommen von KI suchen Unternehmen nach einer Recheninfrastruktur, die alle diese Funktionen in einem einzigen Paket vereint. Der SuperCluster von Supermicro bietet vollständig miteinander verbundene 4U PCIe GPU NVIDIA-Certified Systems™ für NVIDIA Omniverse mit bis zu 256 NVIDIA L40S PCIe-GPUs je skalierbare Einheit. Das System trägt zur hohen Performance der Omniverse-Plattform bei, einschließlich der Integration von generativer KI. Mit der Entwicklung dieses SuperClusters für Omniverse bieten wir nicht nur ein Produkt an, sondern auch einen Pfad in die Zukunft der Anwendungsentwicklung und Innovation."

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.supermicro.com/ai-supercluster.

Der SuperCluster für NVIDIA Omniverse erweitert das Angebot von Supermicro im Bereich der anwendungsoptimierten KI-Rack-Lösungen. Eine Vielzahl von Berufsgruppen ist auf rechenintensive 3D-Workflows angewiesen. Die Anwendungsfälle reichen dabei vom Produktdesign bis hin zu industriellen digitalen Zwillingen. Generative KI hat die bestehenden 3D-Workflows erweitert und eine neue Ära von Anwendungen eingeleitet. SuperCluster für NVIDIA Omniverse vereinfacht die Bereitstellung einer Scale-out-Infrastruktur für die Multi-Workload-Anforderungen von 3D und KI.

Supermicro NVIDIA OVX-Systeme legen das Fundament für die Rechenleistung des Clusters. Jeder Systemknoten hostet bis zu 8 der neuesten NVIDIA PCIe-GPUs, die eine Kombination aus maximaler 3D-Performance und überragender generativer KI-Performance über Tensor Cores und Transformer Engine-Unterstützung liefern. Die Systeme werden von vier 2700-Watt-Netzteilen der Titanium-Stufe versorgt, die in einem Gehäuse mit hoher Luftzirkulation betrieben werden, um die Stabilität in Szenarien mit hoher Auslastung zu gewährleisten. Bis zu vier BlueField®-3 SuperNICs oder vier NVIDIA ConnectX®-7 NICs pro System bieten eine Netzwerkgeschwindigkeit von 400 Gbit/s mit hoher Skalierbarkeit und Sicherheit.

Die 4U PCIe GPU-Systeme von Supermicro sind vollständig NVIDIA-zertifiziert für NVIDIA Omniverse und durchlaufen einen rigorosen Validierungsprozess, der Leistung, Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit prüft. Unternehmen können die Leistung über die verschiedenen Workloads der NVIDIA Omniverse-Entwicklungsplattform maximieren, einschließlich des weltumspannenden OpenUSD-Ökosystems und generativer KI-Technologien über Omniverse Cloud APIs.

SuperCluster für NVIDIA Omniverse ist eine vollständig miteinander verbundene Infrastrukturlösung, die Designern, Künstlern, Ingenieuren und anderen Zugriff auf GPU-Computing der höchsten Leistungsebene bietet, wenn diese benötigt wird, mit nahtlosem Zugriff auf virtuelle GPUs oder Bare-Metal-Zugriff auf vollständige Systemknoten. Über die 400-Gbit/s-Hochleistungsnetzwerkstruktur, die NVIDIA Spectrum™-X Ethernet unterstützt, können Unternehmen, die benutzerdefinierte große Sprachmodelle entwickeln, auf einen kombinierten Pool von GPU-Speicher über Systemknoten hinweg zugreifen, um das Training großer KI-Modelle zu ermöglichen.

Die validierten Rack-Lösungen von Supermicro reichen von 4 GPUs bis zu einer 256 GPU Scalable Unit, die weiter vervielfacht werden kann, um die Anforderungen von Unternehmen jeder Größe zu erfüllen. Die Kunden erhalten gründlich validierte Plug-and-Play-Racks, die auf L12-Niveau getestet und vom ersten Tag an einsatzbereit sind.

Eine hochgradig anpassbare Lösung – vom einzelnen Rack bis hin zu einer Bereitstellung im Enterprise-Maßstab

Ein Supermicro SuperCluster für NVIDIA Omniverse kann je nach den Anforderungen des Kunden aus einer Bandbreite von Größen und Optionen zusammengestellt werden. Die Systemknoten können entweder mit 4 oder mit 8 GPUs pro System ausgestattet werden. Die Bereitstellung kann von einem einzelnen Rack mit 4 Systemen bis hin zu einer skalierbaren Einheit mit 32 Systemen in 5 Racks erfolgen. Umfangreiche Bereitstellungen können über skalierbare Einheiten weiter vergrößert werden, um Cluster von praktisch jeder Größe zu konfigurieren.

SuperCluster für die NVIDIA Omniverse Scalable Unit enthält:

32 Supermicro SYS-421GE-TNRT (Dual-Root) oder SYS-421GE-TNRT3 (Direct-Connect) PCIe GPU-Systemknoten

256 oder 128 NVIDIA L40S-GPUs

3 Supermicro SYS-121H-TNR Hyper-Systemsteuerungsknoten

3 400G NVIDIA Spectrum™ SN5600 Ethernet Compute Fabric Switches mit 64 Anschlüssen

2 400G NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet-Speicher-/Steuerungs-Fabric-Switches mit 64 Anschlüssen

2 NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet-Management-Switch mit 1G und 48 Anschlüssen

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs oder NVIDIA ConnectX-7 NICs

5 Racks: 48U 750 mm x 1200 mm

SuperCluster für NVIDIA Omniverse kann auch für kleine Bereitstellungen mit nur einem Rack konfiguriert werden. Eine Einzelrack-Konfiguration enthält:

4 Supermicro SYS-421GE-TNRT oder SYS-421GE-TNRT3 PCIe GPU-Systemknoten

16 oder 8 NVIDIA L40S-GPUs

2 Supermicro SYS-121H-TNR Hyper-Systemsteuerungsknoten

1 400G NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet Compute Fabric Switches mit 64 Anschlüssen

1 400G NVIDIA Spectrum SN5600 Ethernet-Speicher-/Steuerungs-Fabric-Switches mit 64 Anschlüssen

1 NVIDIA Spectrum SN2201 Ethernet-Management-Switch mit 1G und 48 Anschlüssen

NN NVIDIA BlueField-3 SuperNICs oder NVIDIA ConnectX-7 NICs

1 Rack: 48U 750 mm x 1200 mm

Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Hersteller umfassender IT-Lösungen mit Servern, KI, Speicher, IoT, Switch-Systemen, Software und Support-Services. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und bietet unseren globalen Kunden Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden globale Betriebe für Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und optimiert, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht Kunden, ihre Produkte für ihre Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer umfangreichen Familie von Systemen auswählen. Diese bestehen aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützen einen umfassenden Satz an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeits- und Datenspeichern, GPUs sowie Netzwerk-, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkühlung).

