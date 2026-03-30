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3sat zeigt Film über den Rapper und Dschihadisten Deso Dogg

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Mainz (ots)

Denis Cuspert, 1975 in Berlin geboren, versucht Anfang der 2000er-Jahre unter dem Namen Deso Dogg als Gangster-Rapper bekannt zu werden – allerdings mit begrenztem Erfolg. Während einer Haftstrafe wegen Kleinkriminalität konvertiert er zum Islam und radikalisiert sich zunehmend. Schließlich reist er nach Syrien aus und schließt sich dort dschihadistischen Gruppierungen an. Als Rekrutierer des Islamischen Staates wird er zu einer zentralen Figur der Propaganda des IS und taucht in zahlreichen Social-Media-Videos auf. Ab Montag, 6. April 2026, ist "Die Honigfalle – Eine wahre Geschichte über Liebe, Lügen und das FBI" (USA 2024) von Chris Moukarbel in der 3satMediathek als Free-TV-Premiere zu sehen. Im TV-Programm zeigt 3sat den Dokumentarfilm am Mittwoch, 8. April 2026, um 20.15 Uhr.

Eine Wendung nimmt die Geschichte, als die deutschsprachige FBI-Übersetzerin Daniela Greene beauftragt wird, online Kontakt zu Cuspert aufzunehmen. Die in der Tschechoslowakei geborene Greene lebte eine Weile in Deutschland, wo sie einen US-amerikanischen Soldaten kennenlernt, den sie heiratet und in die USA auswandert. Beim FBI soll Greene Kontakt zu Cuspert aufnehmen und ihn an einen Ort locken, an dem er verhaftet werden könnte. Was als verdeckte Beobachtung beginnt, entwickelt sich zu einer emotionalen Verstrickung: Daniela Greene verliebt sich in Denis Cuspert, verlässt heimlich die USA und folgt ihm nach Syrien, wo sie ihn heiratet. Während Cuspert mutmaßlich bei einem Drohnenangriff ums Leben kommt, gelingt Greene zuvor die Rückkehr in die Vereinigten Staaten.

Kontakt

Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Maja Tripkovic, Dr. Britta Schröder und Dr. Katharina Rudolph, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter tripkovic.m@Zdf.de, schroeder.b@zdf.de, rudolph.k@zdf.de.

Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

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Weitere Informationen

- Die Presseinformation zum Dokumentarfilm "Die Honigfalle – Eine wahre Geschichte über Liebe, Lügen und das FBI" finden Sie hier.

- Der Film steht für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (nach Log-in) bereit.

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