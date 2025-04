Peugeot Deutschland GmbH

PEUGEOT E-208: Bestseller jetzt mit einer Reichweite bis zu 432 Kilometern(1)

Rüsselsheim am Main

PEUGEOT optimiert seinen Bestseller PEUGEOT E-208, der im vergangenen Jahr das meistverkaufte Modell in Europa im elektrischen B-Segment war. Der bereits für seine außergewöhnliche Effizienz ausgezeichnete und anerkannte PEUGEOT E-208 bietet nun die beste Reichweite in seinem Segment und führt weitere Vorteile wie einen integrierten Routenplaner und die V2L-Funktion (Vehicle to Load) ein, die ein einfaches Aufladen von kleinen Elektrogeräten ermöglicht.

Im Jahr 2024 war der PEUGEOT E-208 sowohl in Frankreich als auch in Europa das meistverkaufte Modell im 100 Prozent elektrischen B-Segment. Um diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen, bringt PEUGEOT nun mehrere Upgrades für den PEUGEOT E-208 heraus.

Der PEUGEOT E-208 bietet jetzt die beste elektrische Reichweite in seinem Segment mit bis zu 432 km (kombiniert nach WLTP(1)) für die Version mit dem Elektromotor 156 PS (115 kW) (Energieverbrauch 14,1 - 14,5 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.(1)), eine Verbesserung um 23 km. Diese Entwicklung unterstreicht den Status des Modells als Benchmark in Sachen Effizienz. Das wurde durch den Ecotest 2024 des renommierten ADAC bestätigt, der den PEUGEOT E-208 zum effizientesten Auto auf dem europäischen Markt kürte.

Um seiner Kundschaft ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, stattet PEUGEOT den PEUGEOT E-208 jetzt mit einem Routenplaner aus. In Kombination mit dem vernetzten Navigationssystem (optional erhältlich) plant diese Funktion die Routen optimal, um die Reichweite des Fahrzeugs zu maximieren und das Aufladen zu erleichtern. Bei der Berechnung der idealen Route berücksichtigt das System die zu fahrende Strecke, den Ladezustand der Batterie bei der Abfahrt, den gewünschten Ladezustand bei der Ankunft und die verfügbaren Ladestationen in der Nähe des Ziels, wobei der Energieverbrauch auf der Grundlage verschiedener Kriterien wie Geschwindigkeit, Verkehr, Straßenart und Höhenlage berücksichtigt wird.

Die Einführung der Funktion "80 Prozent Ladelimit", die im AC verfügbar ist, ermöglicht außerdem die Anpassung des Ladezustands an den täglichen Gebrauch.

Der PEUGEOT E-208 ist jetzt mit der Möglichkeit für die V2L-Funktion ausgestattet (nur für den Elektroantrieb 115 kW (156 PS) verfügbar), die die Möglichkeit bietet, ein elektrisches Gerät über die Hochspannungsbatterie des Fahrzeugs zu versorgen. Zum Beispiel, um ein Elektrofahrrad aufzuladen oder eine mobile Beleuchtung zu nutzen. Für die Nutzung der Funktion zur Stromversorgung externer Geräte (230V/16A) wird ein spezieller Adapter benötigt. Die maximale Ausgangsleistung des Adapters beträgt 3 kW. Die Funktion steht bis zu einer festen Mindestladekapazität von 30 Prozent State of Charge (SoC) zur Verfügung.

Der Adapter ist als Zubehör bei den PEUGEOT Partnern erhältlich.

Alle neuen Modelle des PEUGEOT 208 profitieren von den folgenden Ausstattungsmerkmalen:

Eine neue Multifunktions-Videokamera, die die Sicherheit erhöht, indem sie den Erfassungsbereich der automatischen Notbremsung erweitert, um Radfahrer und Fußgänger besser berücksichtigen zu können.

Eine neue Karosseriefarbe, Okenite Weiß (ersetzt Schneeweiß), die jetzt für die gesamte Modellreihe erhältlich ist.

Neue Produktklassifizierung für Hybridmotoren. Der Hybrid 74 kW (100 PS) und Hybrid 100 kW (136 PS) werden zu Hybrid 80 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,5 - 4,6 l/100 km; CO2-Emission 102 - 105 g/km; CO2-Klasse: C.(1)) und Hybrid 106 kW (145 PS) (Kraftstoffverbrauch 4,5 - 4,6 l/100 km; CO2-Emission 102 - 106 g/km; CO2-Klasse: C.(1)), um die kombinierte Gesamtleistung von Benzin- und Elektromotor widerzuspiegeln. Damit greift PEUGEOT einer Anforderung der Euro 7-Norm vor.

Alle Modelle des PEUGEOT 208 werden die Qualitäten beibehalten, die den Erfolg dieses Modells ausmachen: ein dynamisches Design mit der neuen Lichtsignatur von PEUGEOT, gesteigerter Fahrspaß mit einem immer technologischeren PEUGEOT i-Cockpit® und eine komplette Motorenpalette, die allen Anforderungen gerecht wird.

(1) Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

