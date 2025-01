Marine Stewardship Council (MSC)

Fisch zum Fest: Das isst Deutschland an Weihnachten 2024

Fisch gehört an Weihnachten bei vielen Deutschen zum Festtagsessen. Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag des Marine Stewardship Council (MSC) servieren 24% der Haushalte dieses Jahr Fisch oder Meeresfrüchte [1]. Damit gewinnt Fisch an Beliebtheit, denn im Vorjahr lag dieser Anteil noch bei 20%. An der Spitze der Fischfavoriten stehen Lachs sowie Krustentiere wie Garnelen, Krabben und Scampi, während der traditionelle Karpfen nur den vierten Platz belegt. Angesichts der Umfrageergebnisse, die zeigen, dass 37% der Befragten auch dann an ihrer bevorzugten Fischart festhalten würden, wenn diese nicht nachhaltig ist, appelliert der Marine Stewardship Council (MSC) eindringlich an KonsumentInnen, beim Fischeinkauf auf eine nachhaltige Herkunft zu achten.

Fisch als nachhaltigere Alternative zu Fleisch

Weihnachten gilt für viele als kulinarischer Höhepunkt des Jahres. Mit 51% bleibt Fleisch die erste Wahl auf deutschen Festtafeln, gefolgt von Geflügel (43%). Vegetarische Gerichte kommen bei 15% und vegane Menüs bei 8% der Haushalte auf den Tisch. Der Anteil der Fischliebhaber (24%) wächst stetig.

"Fisch kann eine ressourcenschonendere Alternative zu Fleisch sein", erklärt Gerlinde Geltinger, Pressesprecherin beim MSC. "Insbesondere Wildfisch hat einige ökologische Vorteile, da er ohne Einsatz von Futtermitteln, Süßwasser oder Landverbrauch auskommt und eine natürlich nachwachsende Ressource darstellt. Doch Fischkonsum ist nicht per se nachhaltig - Überfischung, Beifang und illegale Fischerei belasten die Meere enorm. Deshalb ist es entscheidend, Fisch aus zertifizierter, nachhaltiger Fischerei zu wählen, um die ökologischen Vorteile zu nutzen und negative Folgen zu minimieren."

Nachhaltigkeit - noch Potenzial am Weihnachtstisch

Die Bereitschaft, zugunsten der Umwelt an Weihnachten auf nicht nachhaltigen Fisch zu verzichten, ist in Deutschland ausbaufähig. Die Umfrage zeigt, dass nur die Hälfte der FischliebhaberInnen bereit wäre, ihre bevorzugte Fischart an Weihnachten zu ändern, sollte diese nicht nachhaltig sein. 37% der Befragten würden an ihrem Favoriten festhalten, und 4% würden in diesem Fall ganz auf Fisch verzichten[2].

Die internationale, gemeinnützige Organisation MSC ermöglicht mit ihrem strengen Zertifizierungsprogramm den Schutz und die nachhaltige Nutzung der wertvollen Ressource Fisch. Das blaue MSC-Siegel kennzeichnet Fisch und Meeresfrüchte aus nachweislich umweltverträglich arbeitenden Fischereien. "Zwar sind bislang nur 16% der weltweiten Fangmenge MSC-zertifiziert, aber Deutschland ist erfreulicherweise absoluter Spitzenreiter, wenn es um das Angebot von Fischprodukten mit MSC-Siegel geht. "Für den Topfavoriten Lachs zum Beispiel, den laut Umfrage 59% [2] der FischliebhaberInnen an Weihnachten servieren wollen, können KundInnen in deutschen Supermärkten aus immerhin mehr als 200 Wildlachsprodukten mit MSC-Siegel wählen," sagt Gerlinde Geltinger.

Festtage genießen und Fischressourcen erhalten

Nachhaltige Fischgerichte sorgen nicht nur für Genussmomente, sondern tragen auch zum Schutz unserer Meere bei. Inspiration und Rezepte für nachhaltige Festtagsmenüs bietet der MSC auf seiner Website: https://www.msc.org/de/fisch-nachhaltigkeit/nachhaltige-rezepte.

Anmerkungen

[1] Datenbasis: n = 2.003 Personen aus Deutschland ab 18 Jahren, Erhebungszeitraum: 22. bis 25.11 2024, Durchführung: Meinungsforschungsinstitut INSA-Consulere

[2] Datenbasis: n = 473 (nur Befragte, die über die Weihnachtsfeiertage Fisch oder Meeresfrüchte essen werden), Erhebungszeitraum: 22. bis 25.11 2024, Durchführung: Meinungsforschungsinstitut INSA-Consulere

