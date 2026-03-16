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3sat zeigt Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises mit Tobias Mann

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Mainz (ots)

Der Deutsche Kleinkunstpreis wird in diesem Jahr zum 54. Mal vom Mainzer Forum-Theater "unterhaus" verliehen. Durch den Abend führt der Mainzer Comedian und Kabarettist Tobias Mann, der das Programm mit seinen satirischen Beiträgen bereichert. Eine Aufzeichnung der Verleihung "Deutscher Kleinkunstpreis 2026" aus dem Frankfurter Hof in Mainz zeigt 3sat am Sonntag, 22. März 2026, um 20.20 Uhr in seinem Programm und bereits ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek.

Den Deutschen Kleinkunstpreis 2026 in der Sparte Kabarett erhält der Co-Gastgeber der ZDF-Sendung "Die Anstalt" Claus von Wagner. Weitere Preisträgerinnen und Preisträger sind: William Wahl in der Kategorie Musik, Dr. Pop in der Kategorie Kleinkunst und Abdelkarim in der Sparte Stand-up-Comedy. Der Förderpreis der Stadt Mainz geht an Ana Lucía, den Ehrenpreis des Landes Rheinland-Pfalz erhält Gardi Hutter.

Der vom "unterhaus" verliehene Preis gilt als die bedeutendste Auszeichnung, die im deutschsprachigen Raum jährlich in den Sparten Kabarett, Musik, Kleinkunst und Stand-up-Comedy vergeben wird. Seit 1972 wählt eine Fachjury die besten Künstlerinnen und Künstler des Jahres. Die Preisverleihung fand am 14. März 2026 statt. Ana Lucia konnte nicht persönlich bei der Verleihung dabei sein, wurde aber per Video zugeschaltet. 3sat zeigt die Aufzeichnung der Verleihung "Deutscher Kleinkunstpreis 2026" aus dem Frankfurter Hof in Mainz am Sonntag, 22. März 2026, um 20.20 Uhr in seinem Programm und bereits ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek.

Neben der Preisverleihung sind in 3sat zwei weitere aktuelle Programme aus dem Frankfurter Hof in Mainz zu sehen: In "Jan Philipp Zymny: Illegale Straßentherapie" wirft der Comedian am Sonntag, 12. April 2026, um 21.00 Uhr einen Blick auf seinen skurrilen Alltag. Am Sonntag, 21. Juni 2026, 20.15 Uhr, steht Stefan Danziger mit seinem aktuellen Programm "Mittel und Wege" auf der Bühne. Beide Sendungen sind am jeweiligen Ausstrahlungstag bereits ab 6.00 Uhr in der 3satMediathek abrufbar.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel per E-Mail unter zobel.j@zdf.de oder telefonisch unter 0152 – 34601010. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zu den Sendungen erhalten Sie als Download (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen - Weiteres Kabarett- und Comedyprogramm finden Sie in der 3satMediathek sowie unter ZDF Satire (YouTube). 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

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