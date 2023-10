Preisgekrönte Dokumentarfilme in 3sat anlässlich der Duisburger Filmwoche

3sat

Anlässlich der 47. Duisburger Filmwoche (6.–12. November 2023), dem Festival des Dokumentarfilms aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, präsentiert 3sat ab Montag, 6. November 2023, 22.25 Uhr, drei Filme aus den vergangenen Wettbewerben – darunter zwei preisgekrönte. Außerdem wird vor Ort zum 28. Mal der 3sat-Dokumentarfilmpreis für den besten deutschsprachigen Dokumentarfilm aus dem Festivalprogramm vergeben – gestiftet von den 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRG und ARD.

Zum Auftakt zeigt 3sat den Dokumentarfilm "Unrecht und Widerstand – Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung" (Deutschland 2022) von Peter Nestler. Der Film wurde 2022 auf der Duisburger Filmwoche mit dem 3sat-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet und erhielt 2023 den Grimme-Preis in der Kategorie "Information und Kultur". Peter Nestler erzählt von der Familie von Romani Rose, ihrem Widerstand und ihrem Beharren auf Gerechtigkeit. Für Roma und Sinti, die den Völkermord überlebt hatten, waren Ausgrenzung, Armut und behördliche Schikanen Alltag. Der Porajmos, der Genozid an der Minderheit, wurde erst 1982 offiziell anerkannt. Peter Nestler beschreibt den langen Weg aus der Rechtlosigkeit und Diskriminierung in die Bürgerrechtsbewegung. Der Film ist bis 4. Februar 2024 in der 3satMeditahek verfügbar.

Am Dienstag, 7. November 2023, 22.55 Uhr, folgt der 2019 mit dem 3sat-Dokumentarfilmpreis ausgezeichnete Film "Bewegungen eines nahen Bergs" (Österreich/Frankreich 2019) von Sebastian Brameshuber. Auf einem Industriegelände unweit einer alten Erzmine in den steirischen Alpen betreibt der Nigerianer Cliff einen Handel mit Gebrauchtwagen zwischen Österreich und seinem Heimatland. Seine Kunden sind vor allem Osteuropäer, sein eigentlicher Markt ist der Ersatzteilehandel mit Nigeria. Wirtschaftsaustausch auf Mikroökonomiebasis, denn auch in Nigeria werden technisches Gerät nicht einfach weggeworfen, sondern so lange wie möglich repariert. Der Film ist ab 8. November 2023, 10.00 Uhr, bis 22. Dezember 2023 in der 3satMeditahek sehen.

Zum Abschluss präsentiert 3sat am Montag, 13. November 2023, um 22.25 Uhr, "Für die Vielen – Die Arbeiterkammer Wien" (Österreich 2021) in deutscher Erstausstrahlung. Der Dokumentarfilm von Constantin Wulff porträtiert die Wiener Arbeiterkammer und folgt Menschen, die mit ihrem Dienstgeber in Schwierigkeiten geraten sind. Sie versuchen mit Hilfe der Arbeiterkammer zu ihrem Recht zu kommen. Im Direct-Cinema-Stil porträtiert der Film eine einzigartige österreichische Institution während der Vorbereitungen für ihr 100-Jahr-Jubiläum. Der Film lief im Wettbewerb der Duisburger Filmwoche 2022 und ist ab Ausstrahlung drei Monate lang in der 3satMeditahek zu sehen.

