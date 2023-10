Fernsehpreis "Blauer Panther TV & Streaming Award 2023" in 3sat

3sat

Bereits zum zweiten Mal wird am Mittwoch, 25. Oktober 2023, der renommierte Fernsehpreis "Blauer Panther TV & Streaming Award" in einer Abendshow in der Münchner "BMW Welt" verliehen. Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell moderieren die Award Show. Steven Gätjen und Jacqueline Belle begrüßen die Preisträgerinnen und Preisträger sowie die Nominierten und prominenten Gäste auf dem Roten Teppich. 3sat zeigt den Fernsehpreis "Blauer Panther TV & Streaming Award 2023" am Mittwoch, 25. Oktober 2023, um 22.25 Uhr. Er ist ab Ausstrahlung auch in der 3satMediathek zu sehen.

Vormals bekannt als "Bayerischer Fernsehpreis", präsentiert sich die Veranstaltung seit 2022 in neuem Gewand. Vergeben werden insgesamt 14 Preise aus den Kategorien "Information/Journalismus", "Fiktion", "Entertainment" und "Kultur/Bildung" sowie ein Nachwuchs- und ein Ehrenpreis. Bereits bekanntgegeben hat die Jury die Nominierten für die Preise "Beste Schauspielerin" und "Bester Schauspieler": Nina Gummich für ihre Rolle als Alice Schwarzer in dem Zweiteiler "Alice", Jella Haase für ihre Rolle als Kleo in der Serie "Kleo", Jeanette Hain für ihre Rolle als Jutta in der Serie "Luden", Akeem van Flodrop für seine Rolle als Dawit in der Serie "I don't work here", Dimitrij Schaad für seine Rolle als Sven in der Serie "Kleo" und Klaus Steinbacher für seine Rolle als Franz Beckenbauer in dem Biopic "Der Kaiser". Caroline Link erhält den Blauen Panther 2023 für die "Beste Regie" in der Kategorie Fiktion für ihre Dramaserie "Safe".

Beim Publikumspreis entscheiden die Zuschauerinnen und Zuschauer im Vorfeld über die beliebteste Unterhaltungssendung (Kategorie "Entertainment") sowie die beliebteste Serie (Kategorie "Fiktion"). Zur Abstimmung stehen folgende Serien: "Hohlbeins – Der Greif", "Gestern waren wir noch Kinder" und "Kleo" sowie folgende Unterhaltungssendungen: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", Staffel 16, "Joko & Klaas gegen ProSieben", Staffel 6, und "LOL – Last One Laughing", Staffel 4.

