Eine Reise durch die türkisch-deutsche Musikszene: 3sat zeigt "Deutschlandlieder – Almanya Türküleri"

Heimatlieder, Schlager und Rap, vereint auf einer Bühne – vom kurdischen Barden Ali Baran bis zu Eko Fresh: Zum 100. Jahrestag der Staatsgründung der Türkei am 29. Oktober präsentiert 3sat den Dokumentarfilm "Deutschlandlieder – Almanya Türküleri" (Deutschland 2023) von Nedim Hazar (Buch und Regie) am Samstag, 28. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung und noch bis 26. Januar 2024 in der 3satMediathek. Es ist eine Reise durch die türkisch-deutsche Musikszene ab den 1960er-Jahren mit Liedern der ersten "Gastarbeiter"-Generation, Romeo-und-Julia-Songs wie "Ley Ley Liebe Gabi" von Ali Ekber Aydoğan sowie Stücken von Rapperin Tice und Hip-Hopper Eko Fresh: Von 2021 bis 2022 kommen die Stars der türkischstämmigen Community zu einer Konzertreihe zusammen. Dokumentarfilmer Nedim Hazar geht mit auf Tournee als Teil des Ensembles. Die Songs im Film sind eine Art "Best of" der Konzertreihe, die deutschlandweit auf renommierten Bühnen gastierte, und decken unterschiedliche Tonalitäten und Zeiten ab. Begleitet werden die Musikerinnen und Musiker von einer international besetzten Rockband, einem Streichquartett und teilweise landestypischen Solo-Instrumentalisten wie dem Klarinettisten Bellan Mustafa. Der Höhepunkt der Tournee ist eine Einladung nach Istanbul in die Türkei – ein Land, dem einige der Künstlerinnen und Künstler aus politischen Gründen den Rücken kehren mussten. "Deutschlandlieder – Almanya Türküleri" ist eine von fünf Sendungen, die 3sat zum 100. Jahrestag der Staatsgründung der Türkei am 29. Oktober ausstrahlt. Bereits am Donnerstag, 26. Oktober 2023, 23.25 Uhr, zeigt 3sat das Dokudrama "Atatürk – Vater der modernen Türkei" von Monika Czernin und Oliver Halmburger sowie am Samstag, 28. Oktober 2023, 19.20 Uhr, die 3satKulturdoku "Kültür für Deutschland" von Nuray Şahin. Am Samstag, 28. Oktober 2023, zeigt 3sat außerdem um 21.40 Uhr den Dokumentarfilm "100 Jahre Türkei – Wie deutsch ist das Land?" von Candan Six-Sasmaz. Ebenfalls eine Erstausstrahlung. Und im Anschluss um 23.10 Uhr folgt der mehrfach ausgezeichnete Spielfilm "Gegen die Wand" von Fatih Akin. Die Sendungen "Kültür für Deutschland", "Deutschlandlieder – Almanya Türküleri" und "Almanya in Anatolia – Wie deutsch ist die Türkei?" strahlt 3sat in Zweikanalton deutsch/türkisch aus. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-15952. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend: - die Pressemappe zum gesamten Programm - ein Interview mit Nedim Hazar: "Unser Vorbild war Buena Vista Social Club" - den Trailer (nach Login) In der 3satMediathek finden Sie: - den Dokumentarfilm "Deutschlandlieder – Almanya Türküleri" 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

