Faszination True Crime: Das 3satThema mit dem Dokfilm "Diese Sendung ist kein Spiel" und dem "3satThema Talk"

True-Crime-Stories boomen. Woher kommt die Lust an diesen Formaten? Das "3satThema: Faszination True Crime" zeigt am Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 20.15 Uhr wie alles begann: Der Dokumentarfilm "Diese Sendung ist kein Spiel – Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann" von Regina Schilling ("Kulenkampffs Schuhe", Deutschland 2018) blickt auf die Anfänge der Sendereihe "Aktenzeichen XY … ungelöst" von Eduard Zimmermann – von 1967 bis zu seiner letzten Moderation 1997. Im Anschluss um 21.45 Uhr spricht Vivian Perkovic im "3satThema Talk" mit der Regisseurin Regina Schilling, dem ehemaligen Gefängnisarzt und Schauspieler Joe Bausch, der forensischen Psychiaterin Nahlah Saimeh und dem Kopf und der Stimme des österreichischen Podcasts "Darf's ein bisserl Mord sein?" Franziska Singer.

Der Dokumentarfilm "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann" (Deutschland 2023) erzählt, wie Zimmermann 1967 mit der Sendereihe "Aktenzeichen XY … ungelöst" das weltweit erste True-Crime-Format im Fernsehen etablierte und wie es sich bis zu seiner letzten Moderation 1997 im Spiegel wechselvoller Zeitgeschichte entwickelte. Regina Schilling hat reichhaltiges Material zu Kriminalfällen aus 300 Sendungen im Archiv gehoben und aus ihrer persönlichen Perspektive eingeordnet: Vordergründig erzählt das TV-Material von Verbrechensaufklärung und Prävention, von den Menschen, die Opfer wurden. Aus dem zeithistorischen Abstand ergibt sich für die Regisseurin ein tieferer Befund: "Wer einmal begonnen hat, genauer hinzuschauen, wird sehen, wie nachhaltig Zimmermann Spuren bei uns hinterlassen hat", sagt Schilling, die ihre Erinnerungen an unheimliche TV-Abende einfließen lässt. "Wie viele der Ängste, die die Sendung damals ausgelöst hat, beschäftigen uns noch heute – insbesondere Frauen?". Nach ihrem Film "Kulenkampffs Schuhe", in dem sie das Unterhaltungsfernsehen der Nachkriegsära analysierte, lässt die Regisseurin ein weiteres Mal Bild- und Lebenswelten des TV von damals aufleben.

Der Dokumentarfilm "Diese Sendung ist kein Spiel - Die unheimliche Welt des Eduard Zimmermann" ist ab Sendung für drei Wochen in der 3satMediathek und der ZDFmediathek abrubar. Hier steht auch die Sendung "3satThema Talk" mit Vivian Perkovic zur Verfügung.

