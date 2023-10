3sat

"Bad Woman Blues – Beth Hart": 3sat zeigt das Porträt einer Ausnahmesängerin

Der Dokumentarfilm "Bad Woman Blues ‒ Beth Hart" feiert die Musik und die Stimme einer Frau, die Rock und Blues mit Gefühl, Authentizität und Ehrlichkeit bereichert. Beth Hart begeistert und überrascht dabei immer wieder aufs Neue mit ihrer unverwechselbaren Bühnenpräsenz und ihren mitreißenden Konzerten. 3sat zeigt das filmische Porträt von Oliver Schwabe am Samstag, 14. Oktober 2023, um 20.15 Uhr in Erstausstrahlung. Für die US-amerikanische Blues- und Rocksängerin Beth Hart existiert keine Trennung zwischen Kunst und Leben. Im Gegenteil: Das eine kann es ohne das andere nicht geben. Beth Hart nutzt die Musik, um gegen die Geister der Vergangenheit anzutreten. Alkohol und Drogen begegnen ihr bereits als Jugendliche, später wird bei ihr auch eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Die Sängerin hat in ihrer Jugend und ihrem frühen Erwachsenenalter in tiefe Abgründe geschaut. Diese Erfahrungen fließen in ihre Kunst mit ein und machen ihre Musik intensiv und ihre Konzerte einzigartig. Eine fast schon spirituelle Erfahrung – sowohl für das Publikum als auch für Beth Hart selbst. Oliver Schwabes Film begleitet die Musikerin im Tourbus, beim Yoga auf der Bühne vor dem Soundcheck und Backstage kurz vor ihren Auftritten. Die Drehorte sind große Hallen und kleine Clubs. Beth Hart lässt sich im Studio über die Schulter schauen und erzählt von ihrer Arbeitsweise, ihren Rückschlägen und auch von ihrer bipolaren Störung, die ihr Leben bestimmt, die sie aber mittlerweile im Griff hat. Weggefährten wie ihr langjähriger Manager Dave Wolff und Gitarrist Slash sprechen über die Ausnahmekünstlerin, deren Fangemeinde seit mehr 30 Jahren stetig wächst. Beth Harts außergewöhnliche Karriere zeigt, dass es sich lohnt, sich selbst treu zu bleiben, dem eigenen Talent zu vertrauen und nicht jeder Mode nachzueifern. Eine Künstlerin, die sich gefühlvoll und mitreißend in sehr persönlichen Songs ausdrückt. Und das mit einer Stimme, die ihresgleichen sucht. Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Claudia Hustedt, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 70-15952. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100. Weitere Informationen Ergänzend finden Sie: - die Pressemappe im 3sat-Pressetreff - den Trailer (nach Login) im ZDF-Presseportal 3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

