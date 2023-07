Allgemeine Zeitung Mainz

Weckruf

Kommentar von Andreas Härtel zum Frachterbrand

Der Brand des Autofrachters "Fremantle Highway" vor Holland ist nicht ohne Beispiel. Im Frühjahr 2022 sank vor den Azoren die lodernde "Felicity Ace" mit knapp 4000 Fahrzeugen des VW-Konzerns an Bord. Zwar war der Ursprung des Feuers wohl ein anderer: Dem Vernehmen nach ging damals der Brand von einem Lkw aus, nun von einem E-Auto. Aber das eigentliche Problem bei beiden Bränden ist das gleiche. E-Autos brennen zwar nicht schneller als solche mit Benzin- oder Dieselmotoren. Aber wenn Batterien, vor allem Lithium-Ionen-Batterien, an Bord von Frachtern oder Fähren entflammen, sind sie nur sehr schwer zu löschen. Das war auch vor den Azoren so, als das Feuer übergesprungen war. Für das Schicksal der "Fremantle Highway", die Nordsee und insbesondere das Wattenmeer verhieß das am Mittwoch nichts Gutes. Doch nicht nur das: Das Unglück ist ein Weckruf. Denn das beschriebene Problem dürfte sich mit der Zunahme der Elektroautoflotten schon bald noch viel drängender stellen als heute. Und das gilt nicht nur für große Autofrachter, sondern auch für Fähren. Es gibt schon eine erste Reederei, die keine E-Autos mehr an Bord ihrer Fähren lassen will. Dabei handelt es sich aber um eine kleine norwegische Flotte, und die Maßnahme erscheint doch übertrieben. Nein, Reeder sollten niemanden aussperren - aber sie müssen schnell und nachhaltig in die Sicherheit investieren. Manche Unternehmen machen es bereits vor. Mehr Kontrollen, ein Verbot für das Laden an Bord oder Gasdetektoren, die Alarm schlagen, wenn eine Batterie überhitzt und entsprechende Gase freisetzt: All das hilft. Brände wie der auf der "Fremantle Highway" sollten sich jedenfalls nicht wiederholen, schon gar nicht auf Autofähren mit vielen Menschen an Bord. Denn dann kämen nicht nur Sachwerte und die Umwelt zu Schaden. Es wären schnell zahlreiche Menschenleben in Gefahr.

