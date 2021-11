3sat

"Bitte umsteigen! – Der große Bahnvergleich": Eine Reise durch die 3sat-Länder

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Mittwoch, 17. November 2021, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Die DB die Problem-Bahn? Die SBB die Klassenbeste? Und irgendwo dazwischen die ÖBB? Alles nur Klischee oder wahr? Ein Bahntester und eine Klimaaktivistin reisen durch die 3sat-Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz: Wo gelingt es, den Verkehr auf die Schiene zu verlagern? Wer hat Lösungen und setzt sie auch um? Wer geht voran? Antworten liefert die 3sat-Dokumentation "Bitte umsteigen! – Der große Bahnvergleich" von Beat Häner und Dave Leins am Mittwoch, 17. November, 20.15 Uhr in Erstausstrahlung.

Die deutsche Politik hat sich für das nächste Jahrzehnt mit der Bahn viel vorgenommen. Bis ins Jahr 2030 soll sich die Zahl der Bahnreisenden verdoppeln. Ein landesweiter Taktfahrplan soll eingeführt und auch der Schienengüterverkehr stark ausgebaut werden. Die Schweiz hat einen landesweiten Taktfahrplan bereits 1982 eingeführt und verdichtet seither das Angebot laufend. Im Vergleich zu Deutschland wird dort pro Kopf jedes Jahr fünfmal mehr in die Bahninfrastruktur investiert. Deshalb sind die Schienenanteile beim Personen- und beim Güterverkehr auch doppelt so hoch. Österreich hat mit einem umfassenden Leistungsausbau im Güterverkehr begonnen und startete im Oktober 2021 in sechs Bundesländern mit dem "Klimaticket". Laut Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ist es "eine Revolution für den öffentlichen Verkehr". Aber auch in den beiden Alpenländern ist das Ziel eines klimaneutralen Verkehrs noch lange nicht erreicht. Und nicht alles, was dort funktioniert, ist auf Deutschland übertragbar – aber vieles.

Eine vergleichende Bahnfahrt durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gibt Antworten: Günter Voß, pensionierter Polizist und selbst ernannter Bahntester, und Leonie Bremer, Klimaschutzaktivistin und Sprecherin bei "Fridays for Future", reisen durch die 3sat-Länder und vergleichen. Im Anschluss führen sie Gespräche in der DB-Zentrale und im Verkehrsministerium in Berlin.

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 – 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 – 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 – 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/bitteumsteigen

Mehr Infos zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de/start/

3sat – das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell