Gemeinsam auf der Bühne: 3satFestspielsommer und ARD Radiofestival

Rheingau Musik Festival, Bayreuther Festspiele, Salzburger Festspiele und andere in Radio und Fernsehen

Volle Konzertsäle und überfüllte Picknickwiesen vor Open-Air-Bühnen gibt es in diesem Jahr nicht. Aber Klassik- und Musikfans kommen dennoch auf ihre Kosten: beim 3satFestspielsommer und dem ARD Radiofestival. Gemeinsam setzen 3sat und die Kulturradios der ARD mit einem vielfältigen Programm auf unterschiedlichen Ausspielwegen ein Zeichen der Solidarität mit allen Kulturschaffenden in schwierigen Zeiten. Der 3satFestspielsommer zeigt bereits seit Mai Konzerte und Aufführungen der großen Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz - produziert von ZDF, ORF, SRF sowie der ARD und ihren Kulturwellen. Das ARD Radiofestival präsentiert vom 18. Juli 2020 an acht Wochen lang jeweils ab 20.00 Uhr hochkarätige Klassik-Events, ist auf renommierten europäischen Jazz-Festivals unterwegs und hat namhafte Autorinnen und Autoren zu Gast.

Schleswig-Holstein Musik Festival - Sommer der Möglichkeiten

3sat setzte bereits am 5. Juli 2020 mit dem Eröffnungskonzert des "Schleswig-Holstein Musikfestivals - Sommer der Möglichkeiten" auf Gut Hasselburg den 3satFestspielsommer fort. Dieses Konzert ist am 29. Juli 2020 im ARD Radiofestival zu hören, außerdem senden die Kulturradios der ARD am 8. September 2020 Mitschnitte weiterer Konzerte des Schleswig-Holstein Musik Festivals aus dem Herrenhaus und dem Kuhstall Pronsdorf.

Rheingau Musik Festival

Ein Benefizkonzert des hr-Sinfonieorchesters übertragen 3sat und die ARD-Klassikwellen im Rahmen des Rheingau Musik Festivals: am 11. Juli 2020 in 3sat, am 18. August 2020 im ARD Radiofestival. Außerdem stehen zwei Konzerte des Rheingau Musik Festivals 2019 auf dem Programm des ARD Radiofestivals: Bachs h-moll-Messe aus Kloster Eberbach (2. August 2020) und Daniil Trifonovs Konzert mit den Bamberger Symphonikern aus dem Kurhaus Wiesbaden (7. September 2020).

Bayreuther Festspiele

Am 25. Juli 2020 starten die ARD-Kulturradios und 3sat gemeinsam mit den Bayreuther Festspielen mit ihrem Ersatzprogramm für die ausgefallenen Festspiele in Bayreuth mit historischen "Ring"-Inszenierungen: Unter anderem zeigt 3sat um 20.15 Uhr "Rheingold" von Harry Kupfer mit Daniel Barenboim am Pult von 1991, beim ARD Radiofestival steht an vier aufeinanderfolgenden Abenden Frank Castorfs "Ring"-Inszenierung unter Leitung von Kirill Petrenko aus dem Jahr 2015 auf dem Spielplan. In der 3sat-Mediathek sind außerdem die drei weiteren Teile der Kupfer-Inszenierung abrufbar.

Salzburger Festspiele

100 Jahre Salzburger Festspiele im Zeichen der Coronapandemie: Statt eines üppigen Festivalprogramms zum Geburtstag gibt es eine stark verkürzte Version. Von den Salzburger Festspielen 2020 zeigt 3sat am 15. August 2020 um 20.15 Uhr "Elektra" von Richard Strauss mit Opernstar Asmik Grigorian sowie am 22. August 2020, 21.45 Uhr, die aktuelle Inszenierung des Salzburg-Klassikers "Jedermann" mit Tobias Moretti in der Hauptrolle und Caroline Peters als neue Buhlschaft. Am 15. August 2020 um 19.20 Uhr berichtet außerdem das 3sat-Magazin "Kulturzeit" in einer "extra"-Ausgabe über "Salzburg trotz(t) Corona. Besondere Festspiele zum 100-sten Jubiläum".

Das ARD Radiofestival blickt vom 22. bis zum 29. August 2020 mit Aufführungen aus vergangenen Jahren zurück auf die Salzburger Festspiel-Tradition und sendet Konzerte aus der Jubiläumssaison. Von den Salzburger Festspielen 2020 ist die Premiere von "Elektra" von Richard Strauss am 1. August 2020 live zu hören, "Così fan tutte" von Wolfgang Amadeus Mozart am 22. August 2020. Von den Salzburger Festspielen 1960 steht der "Rosenkavalier" von Richard Strauss mit Herbert von Karajan auf dem Programm (29. August 2020).

Der 3satFestspielsommer vom 30. Mai bis zum 18. September 2020 im Fernsehen sowie in der 3sat-Mediathek

Das ARD Radiofestival vom 18. Juli bis zum 12. September 2020 in den Kulturradios Bremen Zwei, hr2-Kultur, MDR KULTUR, NDR Kultur, rbbKultur, SR 2 Kulturradio, SWR2, WDR 3 und im Digitalkanal B5 Plus sowie auf der Internetseite https://ardradiofestival.de.

