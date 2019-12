3sat

Legendäre Liebespaare: 3sat zeigt die ersten beiden Dokumentationen aus der Reihe "Iconic Couples"

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Samstag, 4. Januar 2020, ab 22.45 Uhr Erstausstrahlungen

Im Rahmen der Reihe "Iconic Couples" blickt Bertrand Tessier auf legendäre Liebespaare. Zum Auftakt erzählt er am Samstag, 4. Januar 2020, ab 22.45 Uhr aus dem Leben vor und hinter der Kamera von Richard Burton und Elizabeth Taylor sowie von Judy Garland und Vincente Minnelli.

Richard Burton und Elizabeth Taylor waren gleich zweimal miteinander verheiratet - und ließen sich zweimal voneinander scheiden. Beim Dreh des Historienepos "Kleopatra" lernte Liz Taylor, Star des großen Studios MGM und ins Showbusiness hineingeboren, den charismatischen Waliser kennen, der sich aus ärmlichen Verhältnissen über die Bühnen des Londoner West End bis nach Hollywood gespielt hatte. Ihre stürmische Beziehung hielt und brach und hielt von 1963 bis zu Burtons Tod im August 1984. Filme wie "Kleopatra", "Die Stunde der Komödianten", "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" oder "... die alles begehren" leben von der Leidenschaft und der Präsenz der beiden Ausnahmeschauspieler. Statements von Edward Meeks, Nathalie Delon, Jacqueline Monsigny, Marc Wanamaker, Patrick Brion und Melvyn Bragg geben Einblicke in die Welt jenseits des Rampenlichts, die sich mindestens so spektakulär entwickelte wie die Leinwandauftritte dieses legendären Paares.

Im Anschluss um 23.40 Uhr geht es mit Judy Garland und Vincente Minnelli weiter: Judy Garland stammte aus einer Schauspielerfamilie und hatte ihr Debüt bereits mit drei Jahren, als sie zusammen mit ihren älteren Schwestern als "Gumm Sisters" auftrat. Louis B. Mayer von MGM förderte Judy Garland, die im "Zauberer von Oz" zum Kinderstar avancierte. Judy Garland traf Vincente Minnelli, der selbst aus einer Schauspielerfamilie stammte, während Dreharbeiten zu "Meet Me in St. Louis". Sie wollte dem Druck des Studios entkommen und suchte einen neuen Förderer. Minnelli suchte eine neue Muse. Die anfängliche Tochter-Vater-Beziehung veränderte sich zu einer Liebesbeziehung, und so heirateten die beiden 1945. Ein Jahr später wurde die gemeinsame Tochter Liza Minnelli geboren. Als Judy Garland entdeckte, dass Vincente eine Affäre mit dem Chauffeur der Familie hatte, beendete sie die Beziehung. Beide blieben jedoch lebenslang freundschaftlich verbunden. Bertrand Tessier folgt den wichtigsten Stationen im Leben der beiden und zeigt, wie sie sich gegenseitig in ihrer Arbeit inspirierten. Neben Liza Minnelli, Lorna und Joey Luft - Judy Garlands Kindern aus ihrer dritten Ehe - kommen Gerald Clarke, Randy L. Schmidt, Mark Griffin, Joe McElhaney und Emanuel Levy zu Wort.

Weitere Folgen "Iconic Couples" zeigt 3sat am Samstag, 1. Februar 2020, ab 22.30 sowie am Samstag, 29. Februar 2020, ab 22.15 Uhr jeweils als Doppelfolge.

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Weitere Informationen zum 3sat-Programm: https://pressetreff.3sat.de

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell