Mittwoch, 1. Januar 2020, ab 6.05 Uhr Erstausstrahlung

Er war selbstbewusst, geschäftstüchtig und revolutionierte die Musikgeschichte: Ludwig van Beethoven. Anlässlich seines 250. Geburtstags widmet sich 3sat am Mittwoch, 1. Januar 2020, ab 6.05 Uhr 24 Stunden lang dem großen deutschen Komponisten. Zu erleben sind am 3satThementag "TATATATAAA - 250 Jahre Beethoven" Sinfonien, Konzerte, Beethovens einzige Oper "Fidelio", Filme und Dokumentationen zu Leben und Werk des musikalischen Genies, darunter um 20.15 Uhr die neue Dokumentation "'Diesen Kuss der ganzen Welt' - Beethoven heute" über die heutige Bedeutung des Komponisten.

Zu Beginn des Thementages um 6.05 Uhr interpretiert die deutsche Psychobilly-Band Mad Sin in "Rock the Classic" Beethovens 9. Sinfonie auf ihre ganz eigene Art. Seine ersten fünf Klavierkonzerte spielt Beethoven-Spezialist Rudolf Buchbinder ab 7.55 Uhr in der Reihe "Ludwig van Beethoven - Die Klavierkonzerte". Im Anschluss, ab 11.05 Uhr, folgt mit "Mythos Beethoven" die sechsteilige Dokumentationsreihe über das stürmische Leben Ludwig van Beethovens und seine Geheimnisse. Um 12.05 Uhr ist eine Aufzeichnung der Messe "Missa solemnis" aus der Berliner Philharmonie 1985 unter der Leitung von Herbert Karajan zu sehen.

Ab 14.25 Uhr zeigt 3sat fünf von Beethovens neun Sinfonien, dirigiert von Andrés Orozco-Estrada und Herbert von Karajan. Um 22.55 Uhr bietet 3sat mit "Berliner Philharmoniker Open Air: Beethovens 9. Sinfonie" ein ganz besonderes Highlight: Zum Antritt ihres neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko im August spielten die Berliner Philharmoniker live und bei freiem Eintritt am Brandenburger Tor Beethovens Neunte. Um 18.00 Uhr gibt Startenor Jonas Kaufmann bei den Salzburger Festspielen 2015 den "Fidelio" - mit den Wiener Philharmonikern unter der Leitung von Franz Welser-Möst.

Welche Bedeutung hat das Musikgenie heute? Mit dieser Frage beschäftigt sich um 20.15 Uhr die Dokumentation "'Diesen Kuss der ganzen Welt' - Beethoven heute" (Erstausstrahlung). Das Film-Team trifft Beethoven-Fans in Australien, den Chor der 10.000 in Japan, einen virtuosen Jung-Pianisten in Indien, einen jungen Geiger in Namibia und begeisterte Breakdancer in Kolumbien. Was genau passiert, wenn Beethovens Werke erklingen? Was machen Menschen in unterschiedlichen Kulturen heute aus dem Titan der Klassik: "Lebt" Beethoven - oder bleibt er als Gigant und ewige Legende auf dem wohletablierten Sockel der Verehrung?

Im Anschluss, um 21.15 Uhr, folgt mit "Klang der Stille" (USA 2006) die Verfilmung von Beethovens Leben, mit Ed Harris in der Rolle des alternden Maestro. Als Beethoven im Alter von 56 Jahren in Wien stirbt, offenbart sein Testament, dass er bereits mit 31 Jahren praktisch taub war - noch bevor er die meisten seiner bahnbrechenden Werke komponiert und Musikgeschichte geschrieben hatte. Die Dokumentation "Die Akte Beethoven" ergründet um 0.05 Uhr die Zusammenhänge zwischen Krankheit und Werk des Musikgenies. In aufwendig inszenierten Spielszenen schlüpft Lars Eidinger in die Rolle des jungen Beethoven, und Pheline Roggan wird zu Beethovens "unsterblicher Geliebten".

