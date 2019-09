3sat

"A War" - Spielfilm mit Pilou Asbæk in 3sat über Dänemarks Einsatz in Afghanistan

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Donnerstag, 12. September 2019, 22.25 Uhr Erstausstrahlung

Kommandant Claus Pedersen, gespielt von Pilou Asbæk, ist zusammen mit seiner Einheit in Afghanistan stationiert. Als sie in einen Hinterhalt geraten, fordert er Luftunterstützung an, die elf Zivilisten das Leben kostet. Kurz darauf muss sich Pedersen vor Gericht für seine Entscheidung verantworten. 3sat zeigt den dänischen Spielfilm "A War" von Regisseur Tobias Lindholm am Donnerstag, 12. September 2019, um 22.25 Uhr in Erstausstrahlung. Der Film wurde 2016 als "Bester fremdsprachiger Film" für einen Oscar nominiert.

Kommandant Pedersen und seine dänische Einheit sind nach dem Sieg über die Taliban zur Friedenssicherung in der afghanischen Provinz stationiert. Doch die ihnen zugeteilte Gegend steckt noch immer voller Gefahren. Nachdem ein Soldat jüngst durch eine Landmine ums Leben kam, sind die Männer angespannt. Pedersen versucht, seine Truppe mit einer Mischung aus Mitgefühl und klarer Führung zusammenzuhalten und mit gutem Beispiel voranzugehen. Aber auch er sehnt sich nach seinem Zuhause in Dänemark, wo seine Frau mit aller Kraft versucht, den Alltag mit den drei Kindern zu stemmen.

In einem Dorf helfen Pedersens Soldaten einer afghanischen Familie, deren Tochter schwere Entzündungen am Arm hat. Als die Familie jedoch im Militärlager auftaucht, weil sie von den Taliban der Umgebung bedroht wird, muss Pedersen sie aus Sicherheitsgründen abweisen. Am nächsten Tag sind alle Familienmitglieder tot, bestialisch ermordet, und Pedersens Einheit gerät im Dorf in einen Hinterhalt der Taliban. Als einer seiner Männer schwer verletzt wird und die Situation beim Beschuss von allen Seiten immer unübersichtlicher und auswegloser scheint, fordert Pedersen Luftunterstützung an, obwohl er nur unsichere Feindpositionen bestimmen kann. Pedersen und seine Männer werden gerettet. Aber durch den Luftangriff und seine Angaben werden elf unschuldige Zivilisten getötet.

Einige Tage später wird Pedersen im Lager verhaftet und muss sich wegen Kriegsverbrechen vor Gericht verantworten. Pedersen kennt seine persönliche Schuld und Verantwortung und ist zwischen seiner Rolle als integrer Soldat und seiner Rolle als Familienvater, dem mehrere Jahre Gefängnis drohen, hin- und hergerissen. Seine Frau drängt ihn zu lügen, zumal ein wichtiger Zeuge für ihn aussagen wird. Doch das moralische Dilemma wird immer größer.

"A War" ist ein ungewöhnlich eindringlicher und realistischer Film über den Krieg und seine Konsequenzen und ein bewegendes Drama über den ersten Auslandseinsatz der dänischen Streitkräfte. Nach seinen Regie- und Drehbucherfolgen "R" und "Hijacking" sowie dem Serien-Hit "Borgen - Gefährliche Seilschaften" arbeitete Tobias Lindholm erneut mit Pilou Asbæk ("Game of Thrones", "Ghost in the Shell") zusammen. 2016 wurde der Film als "Bester fremdsprachiger Film" 2016 für einen Oscar nominiert.

Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de

Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/awar

Den Spielfilm "A War" als Video-Stream finden akkreditierte Journalisten im 3sat-Pressetreff unter: https://kurz.zdf.de/A7Eq/

3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen

HA Kommunikation / 3sat Pressestelle

Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell