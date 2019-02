Messe Berlin GmbH

ITB Berlin 2019: Einladung zur Eröffnungspressekonferenz und weiteren Presseterminen

Vom 6. bis 10. März 2019 trifft sich die internationale Tourismusindustrie auf der ITB Berlin. Mit aktuellen Produkten und Neuheiten von rund 10.000 Ausstellern aus über 180 Ländern und Regionen sowie Vorträgen der führenden Köpfe der Branche, untermauert die ITB Berlin ihre Position als Leitmesse der globalen Reiseindustrie.

Der drohende Kollaps des Weltklimas, nicht zeitgemäße Verkehrssysteme, zugespitzte Overtourism-Konflikte und ein dreifacher Wandel von Kundenansprüchen - die vier größten Herausforderungen der globalen Tourismusbranche sind die übergreifenden Themen des ITB Berlin Kongress vom 6. bis 9. März 2019. Auf dem führenden Think Tank der globalen Reiseindustrie sprechen 400 prominente Vertreter aus Touristik, Politik und Wirtschaft auf insgesamt 200 Veranstaltungen über die Zukunft des Reisens.

Im Mittelpunkt steht das offizielle Partnerland Malaysia: Während der Messetage können sich Fachbesucher und das Privatpublikum über die vielfältigen Angebote des südostasiatischen Landes informieren. Mit einem faszinierenden Showprogramm nach dem Motto "Colors of Malaysia" begeistert das Partnerland Gäste aus aller Welt auf der offiziellen Eröffnungsfeier der ITB Berlin am 5. März im CityCube Berlin (CCB).

Wir laden herzlich ein zur: Eröffnungspressekonferenz am Dienstag, 5. März 2019, 10 Uhr, im Palais am Funkturm, Hammarskjöldplatz - 9.45 Uhr Fototermin: "Colors of Malaysia" - 10 Uhr Pressekonferenz - 10.45 Uhr Q&As

Gesprächspartner sind: Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin S.E. Datuk Mohamaddin bin Ketapi, Minister für Tourismus, Kunst und Kultur, Malaysia Dr. Michael Frenzel, Präsident, Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft Norbert Fiebig, Präsident, Deutscher ReiseVerband

Moderation: Emanuel Höger, Pressesprecher und Geschäftsbereichsleiter Corporate Communication der Messe Berlin

Wir bitten um verbindliche Anmeldung über das Akkreditierungsportal unter https://messe-berlin.press-registration.de/itbberlin.

Wir weisen darauf hin, dass die Teilnahme an der Veranstaltung ausschließlich akkreditierten Medienvertretern der ITB Berlin 2019 vorbehalten ist.

Eine Akkreditierung ist für die ITB Berlin 2019 online unter www.itb-berlin.de/Presse/Akkreditierung/ möglich.

Weitere Pressetermine:

Eröffnungsfeier der ITB Berlin 2019

5. März 2019, 18 Uhr, CityCube Berlin (CCB)

Für akkreditiere Pressevertreter zur ITB Berlin steht ein begrenztes Ticketkontingent zur Verfügung. Voranmeldungen werden bis zum 1. März 2019 angenommen. Aufgrund eines limitierten Kartenkontingents, kann nicht allen Medienvertretern Zutritt zu dieser Veranstaltung gewährt werden.

Eröffnungsrundgang ITB Berlin 2019

6. März 2019, 10 Uhr, Treffpunkt: Halle 26, Stand Malaysia.

Anmeldung über das Akkreditierungsportal unter https://messe-berlin.press-registration.de/itbberlin.

LGBT Media Brunch

6. März 2019, 11 bis 12.30 Uhr, City Cube Berlin, Raum M6

Anmeldung: www.otseinladung.de/event/6e11e4eb95

Medical Media Lunch

6. März 2019, 12.30 - 14 Uhr, Halle 21b, Medical Tourism Pavilion

Anmeldung: www.otseinladung.de/event/06a42ab139

ITB BuchAwards 2019

8. März 2019, 16 bis 18 Uhr, Palais am Funkturm

Anmeldung: www.otseinladung.de/event/0c8d514a95

Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress

Die ITB Berlin 2019 findet von Mittwoch bis Sonntag, 6. bis 10. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2018 stellten rund 10.000 Aussteller aus 186 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 170.000 Besuchern, darunter 110.000 Fachbesuchern, vor. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9. März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Der Eintritt zum ITB Berlin Kongress ist für Fachbesucher und Aussteller kostenlos. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-berlin.de, www.itb-kongress.de und im ITB Social Media Newsroom.

