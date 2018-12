3sat-Dokumentation "Reise zu neuen Horizonten" begleitet ISS-Kommandant Alexander Gerst ins Weltall

Als erster deutscher Kommandant startete Alexander Gerst am 6. Juni 2018 zur Internationalen Raumstation ISS Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/Maike Simon" Bild-Infos Download

Mainz (ots) -

Montag, 17. Dezember 2018, 20.15 Uhr Erstausstrahlung

Alexander Gerst ist der erste deutsche Kommandant der Internationalen Raumstation ISS. Die Dokumentation "Reise zu neuen Horizonten" von Luise Wagner, die am Montag, 17. Dezember, 20.15 Uhr in 3sat zu sehen ist, begleitet das zweijährige Training und die aufregenden Monate der Mission "Horizons".

Für den deutschen Astronauten ist es bereits der zweite Aufenthalt im All: 2014 schickte Gerst von seiner Mission "Blue Dot" faszinierende Fotos aus dem All und dokumentierte die atemberaubende Schönheit unseres Heimatplaneten, aber auch dessen Verletzlichkeit. Die aktuellen Experimente auf der ISS liefern Erkenntnisse, um weiter ins All vordringen zu können. Der Mond, und nach ihm der Mars, rücken für die Menschheit in greifbare Nähe. Doch wie können die Astronauten dorthin gelangen, wie dort überleben? Bereits für 2020 ist die nächste bemannte Reise zum Mond geplant, und auch Alexander Gerst träumt davon, den Erdtrabanten zu betreten.

Beeinflusst wird Gersts Aufenthalt auf der ISS von einer unerwarteten Herausforderung: Nach dem Fehlstart einer Sojus-Rakete am 11. Oktober 2018 war die dreiköpfige Crew allein auf der Raumstation. Inzwischen ist eine neue Besatzung auf der ISS angekommen, und Alexander Gerst wird gemeinsam mit seinen zwei Crew-Mitgliedern voraussichtlich am 20. Dezember 2018 zur Erde zurückkehren.

Wie er sich auf die Risiken einer Weltraummission vorbereitet und auch seine Angst besiegt, erzählt Alexander Gerst am Rande seines Trainings bei der NASA in Houston und im russischen "Sternenstädtchen" Swjosdny Gorodok. Zusammen mit Raumfahrt-Experten, die ständig mit Gerst in Kontakt stehen, beleuchten die Filmemacher die Ausnahmesituation, in der die Astronauten sich befinden.

Weitere Informationen und die Doku als Video-Stream : https://ly.zdf.de/w8z/

