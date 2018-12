"Eine Armlänge Welt" - 3sat-Dokumentarfilm über eine ungewöhnliche Wanderung

In sich gekehrt: Sven hat mit den ersten Erschöpfungszuständen seiner Pilgerreise, vor allem aber mit äußeren und inneren Verletzungen zu kämpfen. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte... mehr Bild-Infos Download

Mainz (ots) -

Montag, 17. Dezember 2018, 22.25 Uhr Erstausstrahlung

Sven hat das Usher-Syndrom, eine Krankheit, bei der Hör- und Sehvermögen langsam schwinden. Trotzdem will er sich auf den 800 Kilometer langen Jakobsweg nach Santiago de Compostela machen. 2017 bricht er mit einem Team von Assistentinnen und begleitet von der Filmemacherin Susanne Bohlmann auf. Doch die Reise birgt Gefahren jenseits des körperlichen Handicaps. 3sat zeigt den Dokumentarfilm "Eine Armlänge Welt" am Montag, 17. Dezember 2018, um 22.25 Uhr in der "Dokumentarfilmzeit".

Zwei Jahre lang plante Sven seine große Reise akribisch. Doch was zunächst als Heldenreise beginnt, entwickelt sich zu einer Tour de Force für alle Beteiligten. Sven bekommt Probleme mit den Knien, vor allem aber fühlt er sich von seinen Taubblindenassistentinnen (TBAs) im Stich gelassen. Ein Abbruch der Reise ist für ihn aber unvorstellbar. Schritt für Schritt bewältigen Sven und seine sich abwechselnden Helferinnen die 800 Kilometer lange Strecke durch Frankreich und Spanien. Längst zählen nicht mehr das gemeinsame Unterwegssein, sondern das bloße Vorankommen und der Kampf gegen einen fatalen Vertrauensverlust auf beiden Seiten. Manch verzweifelte Assistentin fährt mit dem Gefühl des Versagens und der absoluten Hilflosigkeit nach Hause.

Susanne Bohlmann hatte mit der Reisegruppe verabredet, den Beginn und das Ende der Wanderung zu dokumentieren. Als sich jedoch gegen Ende des ersten Drehblocks die Konflikte zwischen Sven und seinen TBAs abzeichneten, entschied Bohlmann zu bleiben und ohne ihr Filmteam die Reise zu dokumentieren. Langsam verstand sie Svens Frustration, und warum seine Begleiterinnen, die ihn zum Teil schon lange kannten, nicht mehr zu ihm durchdrangen. Dadurch, dass sie die Reise und den Konflikt begleitet, gelingt Bohlmann, das Wesentliche der Situation Svens zu erfassen.

"Eine Armlänge Welt" als Video-Stream: https://ly.zdf.de/Dj9/

