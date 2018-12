3sat zeigt "Tanzwelten"

Annabelle Mandeng beim "Herräng Dance Camp" in Schweden Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/ZDF/dmfilm/J.Müller-Goldenstedt" Bild-Infos Download

ab Samstag, 15. Dezember 2018, 19.20 Uhr Erstausstrahlungen

Ästhetisch, emotional und ausdrucksstark: Tanzen ist für viele Menschen Leidenschaft. Annabelle Mandeng geht in der zweiteiligen Dokumentation "Tanzwelten" der Seele des Tanzens auf den Grund und begibt sich zu den Ursprüngen traditioneller Tanzformen. Auf ihrer Reise um die Welt trifft sie Menschen, die sich voll und ganz dem Tanz verschrieben haben.

Im ersten Teil, "Flamenco & Capoeira" am Samstag, 15. Dezember 2018, um 19.20 Uhr, macht sich die leidenschaftliche Tänzerin Annabelle Mandeng auf den Weg nach Spanien und Brasilien, wo Flamenco und Capoeira entstanden sind. Die Entstehung des Flamenco ist untrennbar mit der historischen, sozialen und kulturellen Entwicklung Andalusiens verbunden. Auf seinem Weg aus den kleinen Dörfern auf die großen Bühnen dieser Welt wurde der Flamenco zum Symbol spanischer Lebensart. Ebenso ist der brasilianische Kampftanz Capoeira eng mit der Geschichte seines Landes verbunden. Er entstand in der Kolonialzeit und wurde von den aus Afrika verschleppten Sklaven getanzt.

Im zweiten Teil geht es am Samstag, 22. Dezember 2018, 19.20 Uhr, um "Wiener Walzer & Swing". Selbst der konservativ wirkende Wiener Walzer war eine kleine Rebellion gegen die Obrigkeit: Der volkstümliche Drehtanz galt wegen der engen Körperhaltung als anrüchig. Trotzdem setzte er sich bald auch in den gehobenen Wiener Kreisen durch und eroberte kurz nach dem Wiener Kongress um 1815 die Welt.

In New York entstand in den Ballsälen ein Tanzstil, der wie kein anderer das Lebensgefühl der 1920er und 1930er Jahre transportiert: der Swing. Das Swing-Fieber, ursprünglich aus der schwarzen Community entstanden, sprang bald auf die ganze Bevölkerung über. Erstmals tanzten Schwarze und Weiße nebeneinander. Der Tanz wurde zum Markenzeichen eines gesellschaftlichen und kulturellen Aufbruchs in Amerika. Auf dem Herräng Dance Camp in Schweden traf Annabelle Mandeng Norma Miller, unbestrittene Queen des Swing, die im Dezember 99 Jahre alt wird.

