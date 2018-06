3sat über den Jazz-Trompeter Till Brönner

Till Brönner Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/6348 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/3sat/ZDF/NDR" Bild-Infos Download

Samstag, 30. Juni 2018, 21.50 Uhr, 3sat Erstausstrahlung

Till Brönner ist Jazz-Trompeter, Sänger, Musikproduzent, Moderator, Casting-Show-Juror, Fotograf und Model. Die 3sat-Dokumentation "Till Brönner - Ein Portrait" gibt Einblick in das Leben des vielseitigen Künstlers - am Samstag, 30. Juni 2018, um 21.50 Uhr in Erstausstrahlung.

Journalistin Sabrina Pfeiffer trifft für 3sat den Startrompeter im Laufe eines Jahres immer wieder und spricht mit seinen Freunden, Wegbegleitern und Musikerkollegen. In der Dokumentation steht die Frage im Mittelpunkt: Wie wichtig ist Ruhe, und wie wichtig ist Lautstärke - und wie beherrscht man das perfekte Wechselspiel zwischen diesen beiden Polen? In der Musik und im Leben?

Till Brönner ist immer unterwegs: von einem Land ins nächste, zwischen Bühne, Kunst und Privatleben. Stille Momente sind rar, dabei ist Ruhe auch in der Musik wichtig. Brönner findet seine Ruhe an manchmal unerwarteten Orten. Selbst in der Musik geht er nun ungewöhnliche Wege, reduziert sich radikal und fokussiert sich auf das Wesentliche. Ein eng getakteter Zeitplan, Anspannung vor dem Auftritt und der Druck, seine eigenen Herausforderungen zu meistern - auch für einen Profi wie Brönner nicht immer einfach.

Weitere Informationen zu Till Brönner im aktuellen "3sat TV- und Kulturmagazin": https://ly.zdf.de/J63/

